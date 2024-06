DAÜ dünyanın en etkin üniversiteleri arasında yer aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 125 farklı ülkeden 2,152 üniversitenin yer aldığı sıralamada dünyanın en etkin üniversiteleri arasında yer aldı.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamada, dünyanın en yaygın referans gösterilen üniversite sıralamaları arasında bulunan İngiltere merkezli Times Higher Education (THE), 2024 yılı için dünyanın en etkin üniversiteleri sıralamasını dün açıkladı.



Açıklamaya göre, DAÜ, “yoksullukla mücadele”, “eşitsizliklerin azaltılması”, “kaliteli eğitim” ve “amaçlar için ortaklıklar” alanlarındaki sıralamalarda en yüksek puanı aldı.



DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, KKTC’nin ilk ve yasayla kurulmuş tek üniversitesi olan DAÜ’nün verdiği kaliteli eğitim ve bilime önemli katkılar sağlayan güçlü akademisyen kadrosu, dünyanın dört bir yanında başarıdan başarıya koşan mezunları ve yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri sayesinde birçok kuruluş tarafından dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterildiğini vurguladı.



Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün İngiltere merkezli THE Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda 601-800 bandında, İngiltere merkezli QS Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda 611-620 bandında, ABD merkezli U.S. News & World Report Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda 782’nci sırada ve Asya kıtasında 196’ncı sırada, Çin merkezli ShanghaiRanking Dünya Üniversiteler Akademik Sıralaması’nda “Ağırlama ve Turizm Yönetimi” alanında dünyada 44’üncü sırada yer aldığını belirtti.