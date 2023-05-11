Külliye, 15 Kasım’a bitecek

Büyükelçi Feyzioğlu, yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı ve Meclis yerleşkesinin 15 Kasım’a yetiştirileceğine inanç belirtti, çok kısa sürede de millet bahçesini halkın emrine sunacaklarını söyledi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, yapımı devam eden Meclis yeni yerleşkesini ziyaret etti ve yetkililerden bilgi aldı.

Meclis Başkanı Töre’ye, “KKTC Cumhurbaşkanlığı ve KKTC Cumhuriyet Meclisi ile Millet Bahçesi ve Millet Camii Projesi” ziyareti sırasında Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da eşlik etti.

Projeyi yürüten Siyahkalem Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KKTC Ülke Müdürü Murat Kenkül’den bilgi alan Töre, Kıbrıs Türk halkının, bahçesiyle, spor alanlarıyla birlikte hizmetine sunulacak yerleşke için Anavatan Türkiye’ye teşekkür etti.

Kenkül, proje alanının 657 bin metrekare olduğunu ve büyük bir bölümünün spor tesisi, bahçesi ve diğer hizmet alanlarıyla halkın kullanacağı bir alan olacağını söyledi.

Kenkül, proje başlarken “ağaçlar kesiliyor” diye çok tepki gösterildiğini ama daha fazlasını dikip halkın hizmetine sunacaklarını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da, yerleşkenin sadece bir bina değil, yeşil adaya uygun halka açık bir yaşam alanı olacağını vurguladı.

Halktan kopuk, halkın uzaktan baktığı değil, mimarisiyle, bahçesiyle halkla iç içe bir Meclis ve Cumhurbaşkanlığı planlandığını ifade eden Feyzioğlu, Türkiye Cumhuriyeti olarak çok kısa sürede millet bahçesini halkın emrine sunacaklarını söyledi.

Yerleşkede süratle hareket edildiğini, depremden dolayı bir miktar gecikme olsa da yapımın sürdüğünü ifade eden Feyzioğlu, projenin 15 Kasım’a yetiştirileceğine inanç belirtti.

Alınandan daha yeşil bir alanın KKTC’ye armağan edileceğini ve halka açılacağını ifade eden Feyzioğlu, “Yerleşke doğrudan doğruya milletle iç içe olacak” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “KKTC’nin tanınma çağrısını” anımsatan Feyzioğlu, “Bu yapı bu çağrının da altını dolduran, Kıbrıs Türkü’nün gurur duyacağı bir mührüdür” ifadelerini kullandı ve KKTC’nin egemen eşit bağımsız ve kalıcı olacağı anlamına geldiğini kaydetti.

Bu yolda da garantör Türkiye’nin kardeşlik hukuku içinde hiçbir karşılık beklemeden bu yapıyı yaptığını belirten Feyzioğlu, “Kredi borç veya KKTC bütçesinden para çıkmıyor, Türkiye devleti yapıyor ve imzasında KKTC kalıcı, bağımsız, egemen, eşittir yazıyor” diye konuştu.

