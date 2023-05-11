“25 binden fazla ağaç dikilecek”

Meclis Başkanı Zorlu Töre, yerleşkeye 25 binin üzerinde büyük ağaç dikileceğini kaydetti

Yapımı devam eden Meclis yeni yerleşkesini ziyaret eden Meclis Başkanı Zorlu Töre, 657 bin metrekare alanı kapsayacak yerleşkeye 150 çeşit olmak üzere 25 binin üzerinde büyük ağaç dikileceğini kaydetti.

Töre, peyzaj ağaçlarının geldiğini ve daha fazlasının da geleceğini ifade ederek, yerleşke ve parkın hızlı bir şekilde halkın hizmetine sunulacağına inanç belirtti.

Millet parkının halk için çok önemli bir yatırım ve çok iyi düşünülmüş bir proje olduğunu ifade eden Töre, “İyi ki Anavatan Türkiye var” dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve Meclis’in özellikle kötü binalarda hizmet verdiğini ifade eden Töre, tüm kamu binalarının, altyapının geliştirilmesi gerektiğini, Türkiye’nin de bu konuda sonsuz destek verdiğini, çünkü KKTC’nin tek başına bunları yapamayacağını vurguladı.

Yerleşkenin yıl sonuna tamamlanmasının planlandığını ifade eden Töre, binalar ile peyzajın tamamlanmasıyla Türkiye’nin KKTC’ye büyük bir hibe daha yapmış olacağını kaydetti.

Milli dava gereği de bunların yapılması gerektiğini, Türkiye’nin de bu yönde yatırımlar yaptığını ifade eden Töre, “Yaşasın Türkiye iyi ki vardır” diye konuştu.

Projede, Millet Bahçesi 470 bin, Cumhurbaşkanlığı ile Meclis alanı ise 187 bin metrekare civarında bir alanı kapsayacak.

