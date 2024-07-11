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KTTO Başkanı Deniz: “Basın mensuplarının fedakârlıkları unutulamaz”

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), basın mensuplarının gününü kutladı.

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KTTO Başkanı Deniz: “Basın mensuplarının fedakârlıkları unutulamaz”
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Oda Başkanı Turgay Deniz yayımladığı 11 Temmuz Basın Günü mesajında şunları kaydetti:


“Kıbrıs’ta yayımlanan ilk Türkçe gazete olan ‘Saded’in anısına her yıl kutlanan 11 Temmuz, Kıbrıs Türk basın tarihinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Basın kuruluşlarının demokrasiye yaptığı katkılar, toplumsal gelişime ve ilerlemeye öncülük etmektedir.


Demokrasinin gelişmesinde ve toplumsal bilincin oluşturulmasında değerli katkıları bulunan, önemli bir kamu görevini yerine getiren ve zaman mefhumu tanımaksızın büyük bir fedakarlıkla halkın doğru haber alması için görev yapan basın emekçilerimizin gayretleri her türlü takdirin üzerindedir.


Bu anlamlı günde; mesleğini etik ilkelere uygun bir biçimde sürdüren tüm basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, yürüttükleri başarılı çalışmaların devamını dilerim.”
 
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