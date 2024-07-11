Tatar: “Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk devletini, eğitim ve yürekli insanların kararlılığına borçluyuz”

Cumhurbaşkanı Tatar, “Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk devletine sahipsek ve gururla geleceğe taşıyorsak, bunu, alınan eğitime, kültüre ve yürekli insanların kudretli azmi ve kararlılığına borçluyuz” dedi.

Okulun, adını aldığı Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yoldan, onun inançlarını kendine bir gelecek olarak tayin ettiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Atatürk’ün ilkeleri ve devrimleriyle 87 yıl sonra yeni mezunlar verildiğini kaydetti.

-“Çocuklarımız ve gençlerimiz, umudumuz ve geleceğin teminatıdır”

Mezunları tebrik eden ve öğretmenlerini kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Yolunuz açık olsun sizlere güveniyoruz. Sizlerin dokunuşu ve vatan sevgisiyle yetiştireceğiniz çocuklar geleceğimiz olacaktır. Çocuklarımız ve gençlerimiz, umudumuz ve geleceğin teminatıdır. Çocukları anne kucağının ardından ana okuldan başlayarak geleceğe hazırlamak sizlerin görevidir.

Öğretmenlerimi unutmadım ve unutmayacağım. Başarılarımı onlara borçluyum. Hayatta olmayan öğretmenlerime rahmet, yaşayanlara sağlık diliyorum çünkü onları seviyorum. Öğrencilerinize sevgi gösterdiğinizde onlar da sizleri sevecektir.”

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, Atatürk Öğretmen Akademisi Mezuniyet Töreni’ne katıldı.Tatar törende yaptığı konuşmada, Atatürk Öğretmen Akademisi’nden mezun olacak gençlerin, geleceğin öğretmenleri, milli değerler ve milli kültürle var olmanın ışığı olacağını söyledi. Tatar, “Çocukları anne kucağının ardından ana okuldan başlayarak, geleceğe hazırlamak sizlerin görevidir” dedi.Akademinin 1937 yılından beri eğitime, halka ve ülkeye büyük hizmetler verdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, akademiden değerli öğretmenlerin yetiştiğini, bazı öğretmenlerin ise şehit olduğunu ifade etti. Eğitime ve ülkesine hizmet eden öğretmenleri kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk devletine sahipsek ve gururla geleceğe taşıyorsak, alınan eğitime, kültüre ve yürekli insanların kudretli azmi ve kararlılığına borçluyuz” dedi.