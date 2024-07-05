banner913
banner932
KTSYD Sporun Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
KTSYD Sporun Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
29 0
DAÜ'de mezuniyet coşkusu
DAÜ'de mezuniyet coşkusu
22 0
 
Türkiye çeyrek finalde
Türkiye çeyrek finalde
38 0
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
30 0
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
42 0
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
64 0
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
39 0
banner1032

KTOEÖS, yetkilileri eleştirdi

banner1020

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), ülkeyi “bataklığa çevirdikleri ve ahlaki çöküntü içine soktukları" gerekçesiyle yetkilileri eleştirdi, direnmeye devam edeceklerini bildirdi.

banner974
KTOEÖS, yetkilileri eleştirdi
banner971
KTOEÖS Başkanı Selma Eylem tarafından yapılan yazılı açıklamada, "sahte diploma meselesinde UBP Girne Kadın Kolları Başkanı'nın gizlice mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandığı" da iddia edilerek eleştirildi.
Açıklamada ayrıca, “okulların güçlendirilmemesi, eğitime bütçe ayrılmazken külliye yapılması, üniversitelere ön izin verilmesinde usulsüzlük yapanlar ile sahte diploma konusuyla ilgili doğrudan sorumluluğu olanların koltuğunda oturması, kitap içeriklerinin Türkiye Talim Terbiyesi tarafından komisyonlardan izinsiz değiştirilmesi, tarikat yurtlara göz yumulması, öğretmene ve sendikalarına saldırılması; sermayeden elektrik borcu tahsil edilmemesi, ihalesiz yakıt alımı yapılması, hayat pahalılığı hesaplamasında sahtekarlık yapılması” gibi konularda da eleştirilerde bulunuldu.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.