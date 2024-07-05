KTOEÖS, yetkilileri eleştirdi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), ülkeyi “bataklığa çevirdikleri ve ahlaki çöküntü içine soktukları" gerekçesiyle yetkilileri eleştirdi, direnmeye devam edeceklerini bildirdi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem tarafından yapılan yazılı açıklamada, "sahte diploma meselesinde UBP Girne Kadın Kolları Başkanı'nın gizlice mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandığı" da iddia edilerek eleştirildi.

Açıklamada ayrıca, “okulların güçlendirilmemesi, eğitime bütçe ayrılmazken külliye yapılması, üniversitelere ön izin verilmesinde usulsüzlük yapanlar ile sahte diploma konusuyla ilgili doğrudan sorumluluğu olanların koltuğunda oturması, kitap içeriklerinin Türkiye Talim Terbiyesi tarafından komisyonlardan izinsiz değiştirilmesi, tarikat yurtlara göz yumulması, öğretmene ve sendikalarına saldırılması; sermayeden elektrik borcu tahsil edilmemesi, ihalesiz yakıt alımı yapılması, hayat pahalılığı hesaplamasında sahtekarlık yapılması” gibi konularda da eleştirilerde bulunuldu.

