Pazar günü Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nda bisiklet yarışı yapılacak

Polisten yapılan açıklamaya göre, yarış nedeniyle bisikletli sporculara motorlu polis eskortu eşlik edecek ve sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşak ve çemberler araç trafiğine kapatılacak.
Bisiklet yarışı devam ettiği sürece, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu güzergahını kullanacak sürücülerin hem kendilerinin hem de sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
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