banner913
banner932
KTSYD Sporun Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
KTSYD Sporun Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
29 0
DAÜ'de mezuniyet coşkusu
DAÜ'de mezuniyet coşkusu
22 0
 
Türkiye çeyrek finalde
Türkiye çeyrek finalde
38 0
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
30 0
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
42 0
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
64 0
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
39 0
banner1032

Pazar günü Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nda bisiklet yarışı yapılacak

banner1020

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nda bu pazar saat 07.30’da, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından bisiklet yarışı yapılacak.

banner974
Pazar günü Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nda bisiklet yarışı yapılacak
banner971
Polisten yapılan açıklamaya göre, yarış nedeniyle bisikletli sporculara motorlu polis eskortu eşlik edecek ve sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşak ve çemberler araç trafiğine kapatılacak.
Bisiklet yarışı devam ettiği sürece, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu güzergahını kullanacak sürücülerin hem kendilerinin hem de sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.