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KTBB Heyeti Strasbourg’da Komite Toplantısı’na Katıldı

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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB), Strasbourg’da Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi altında düzenlenen Toplumsal Katılım ve İnsan Onuru Komite Toplantısı’na katıldı.

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KTBB Heyeti Strasbourg’da Komite Toplantısı’na Katıldı
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KTBB’den verilen bilgiye göre, toplantıda Birliği, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok temsil etti, Kırok’a KTBB Uluslararası Delegasyon Sekreteri ve Girne Belediye Müdürü Hüseyin Köle eşlik etti.
 
Toplantıda, Yaşlanan Toplumlar-Yaşlılar İçin Kaliteli Sosyal Hizmete Erişimin Sağlanması, İnsan Ticaretiyle Mücadelede Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Rolü, Herkes İçin Ulaşılabilir Konut, Gençlerin Yerel ve Bölgesel Hayata Katılımına İlişkin Avrupa Şartı’nın Gözden Geçirilmesi, Avrupa’nın Şehir ve Bölgelerinde Yapay Zeka: İnsan Haklarına Saygı Duyarak İnovasyon, Yerel ve Bölgesel Düzeyde İnsan Hakları konuları ele alındı. Toplantıda 2024-2025 Çalışma Programı görüşüldü.
 
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