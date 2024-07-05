Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından 23. Uluslararası Zeytin Festivali – Zeytin Mizah Şenliği 2024 kapsamında düzenlenen “Zeytin” ve “Serbest” konulu 13. Uluslararası Karikatür Yarışması’na 40 ülkeden 149 çizer, 543 eserle katıldı.
Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un onursal başkanlığında, M. Serhan Gazioğlu (Kıbrıs), Kemal Özyurt (Türkiye), Elif Atamaz (Kıbrıs), Olena Tsuranova (Ukrayna), Fahriye Çıtaklı (Türkiye), Musa Kayra (Kıbrıs), Zafer Tutkulu (Kıbrıs), Sergii Riabokon (Ukrayna) ve Hüseyin Çakmak'tan (Kıbrıs) oluşan Uluslararası Seçici Kurul Üyeleri eserleri 1 - 4 Temmuz tarihleri arasında değerlendirdi.
Uluslararası Seçici Kurul Üyeleri, “Zeytin” ve “Serbest” konulu dallarda toplam 46 eseri “Ödül Aday Adayı” olarak belirleyerek oyladı. “Ödül Aday Adayı” olarak belirlenen eserler, taklit ya da kopya olup olmadıklarının belirlenebilmesi için bir süre askıda kalacak. Kesin sonuçlar 10 gün içinde açıklanacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.