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KSTU soruşturmasında ilk dava Ağır Ceza'ya havale edildi

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S.G. ile B.Ö’nün davası ağır cezaya havale edildi

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KSTU soruşturmasında ilk dava Ağır Ceza'ya havale edildi
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Dava, 12 Ağustos’ta oturum yapacak olan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında tutuklanarak yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G ile asistanı B.Ö’nün ilk tahkikat duruşmasında ara karar açıklandı.

Mahkeme, davanın 12 Ağustos’ta oturum yapacak Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne havale edilmesine emir verdi.

Toplam sekiz tanığın dinlendiği ilk tahkikat duruşmasında sekizinci tanık olan Tahkikat Memuru Ortunç Özbaylı, mahkemeye toplam 50 emare sunmuştu.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur huzurunda görüşülen duruşmada Başsavcılık adına Savcı Damla Güçlü ve sanık avukatları hazır bulundu.

Yargıç Uğur, ilk tahkikat duruşmalarının yargılama olmadığını, cezai kovuşturma olduğunu ve saptırılmış bir amaçla sanığın yargılanmasını önlemek olduğunu ifade etti.

Yargıç Uğur, sanıkların ağır ceza mahkemesinde yargılanması için yeterli şahadetin bulunduğunu belirterek, sanıkların davasının 12 Ağustos 2024 tarihinde oturum yapacak olan  Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesine emir verdi.

Sanıklar aleyhinde “sahtekarlıkla para temini”, “dolandırıcılık”, “sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “hesaplarda hile ve sahtekarlık yapma”, “suç geliri aklama”, “ödeme emrini tahrik”, “müstahdem tarafından sirkat” suçlamaları bulunuyor.

Sanıklar toplam 98 davadan itham edilmişti.

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