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Avrupa Yatırım Bankası Güney Kıbrıs’ta şube açacak

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Avrupa Yatırım Bankası Güney Kıbrıs’ta şube açacak
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Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Nadia Calviño, yatırım yapmak ve vatandaşın hayat kalitesini artırarak toplumda dönüşümü sağlamak amacıyla Güney Kıbrıs’ta şube açma kararı aldıklarını açıkladı.
Haravgi gazetesinin haberine göre, Calviño, yıl sonuna doğru şubeyi açmayı hedeflediklerini ve ilerleyen günlerde bankanın teknokratlarının Güney Kıbrıs’a giderek, şubeye yapılacak istihdamlarla ilgileneceğini söyledi.
Haberde, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Yatırım Bankası’ndan 1981 yılından bu yana, 81 çalışma için 5,5 milyar euro destek aldığı kaydedildi.
 
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