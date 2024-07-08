Kordonboyu’nda palmiye sayısı 5 kat artırıldı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Kordonboyu Meydanı’ndaki çalışmalarla ilgili son gelişmeleri sosyal medya hesabından açıkladı.
“Kordonboyu projemizde vatandaşlarımız haklı olarak yeşillendirme de istiyor ancak denizin dibinde ve kışın çok sert iklime sahip olan Kordonboyu'nda hayatta kalabilen ağaç türleri sınırlı” ifadelerini kullanan Şenkul, palmiyelerin başka bölgelerden takviye edilerek, ağaç sayısının 5 kat artırıldığını söyledi. Şenkul ayrıca, belirli noktalara da yalancı dut olarak bilinen ağaçlardan ekildiğini söyledi.
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