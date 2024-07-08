İş birlikleri değerlendirildi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti, Brüksel’de bir dizi temasta bulundu. Görüşmelerde Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında yapılan ticaret ve Kıbrıs Türk toplumuna sağlanan mali yardım programına ilişkin istişarelerde bulunuldu

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Yönetim Kurulu Üyesi Omaç Cin ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven’den oluşan heyet, Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir dizi temasta bulundu.

Heyet, Avrupa Komisyonu Uyum ve Reform Komiseri Elisa Ferreira ile Avrupa Komisyonu binasında bir araya geldi.

Görüşmede Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında yapılan ticarete ve Kıbrıs Türk toplumuna sağlanan mali yardım programına ilişkin istişarelerde bulunuldu.

KTTO heyeti Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler Servisi Avrupa Bölümü Direktörü Angelina Eichhorst ile de görüştü. Görüşmede Avrupa Birliği ile ilişkilere dair gündemdeki gelişmeler ele alındı.

Brüksel temasları çerçevesinde Oda Başkanı Deniz ve heyeti Uyum ve Reform Genel Direktörlüğü Direktörü Judit Rozsa ve heyetiyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemekte güncel konular ve iş birlikleri değerlendirildi.

Oda Başkanı Deniz beraberindeki heyetle Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve Genel Direktörü Mario Nava ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemekte Oda ile Avrupa Komisyonu arasındaki iş birliği alanlarının geliştirilmesine yönelik konular konuşuldu.

Deniz, ayrıca, Brüksel temasları çerçevesinde beraberindeki heyetle Türkiye’nin Belçika nezdindeki Büyükelçisi Bekir Uysal ile AB nezdinde Türkiye Daimî Temsilcisi, Büyükelçi Faruk Kaymakçı’ya nezaket ziyaretleri gerçekleştirdi.

