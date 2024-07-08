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Koopbank’tan üreticilere traktör ve ekipmanı kredisi

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Koopbank, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile yapmış olduğu iş birliği çerçevesinde üreticilerin traktör ve ekipmanı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla avantajlı ve esnek ödeme planları ile kredi paketi hazırladı.

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Koopbank’tan üreticilere traktör ve ekipmanı kredisi
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Koopbank’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile yapılan istişareler sonucunda şekillenen ve üreticilere destek olmak amaçlı uygulamaya konulan kredi paketi sayesinde üreticilerin traktör ve ekipmanı alımı kolaylaşacak.
 
-Esnek ödeme planı
 
Açıklamada, kredi paketinin azami vadesinin 60 ay olduğu ve üreticilerin gelir elde etme dönemleri dikkate alınarak tercihe göre, yılda bir veya iki, ya da üç kez taksit ödeme seçeneklerinin bulunduğu kaydedildi.
 
-Türk Lirası ve döviz cinsinden kullanma imkânı
 
Traktör ve ekipmanı kredisini üreticilerin Türk Lirası, İngiliz Sterlini veya euro para cinsinden kullanabilecekleri duyuruldu.
 
-İkinci el veya yeni traktör alımı yapılabilecek
 
Kredi paketinin yurt içi ve yurt dışından ikinci el veya yeni plakasız ya da plakalı traktör alımı ve traktöre monte edilmek suretiyle kullanılabilecek yeni donanım alımı için alınabileceği belirtildi.
 
Açıklamada ayrıca, krediden her alanda faaliyet gösteren ticari veya bireysel üreticilerin yararlanabileceği kaydedildi.
 
Üreticilerin traktör ve ekipmanlarını diledikleri satıcıdan alabilecekleri aktarılırken, pakete özel olarak Zirai Levazım Kooperatifi’nden yapılacak olan alımlarda traktör için yüzde 2.5 ve ekipmanları için yüzde 8 indirimden faydalanabilecekleri de açıklandı.
 
Kredi paketi ile detaylı bilgiye Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ve Koopbank Şubelerinin yanı sıra Koopbank sosyal medya kanallarından, koopbank.com web sayfası ya da belirlenmiş olan müşteri temsilcilerinden erişilebileceği belirtildi.
 
(Krediler: 0533 832 7575 - Lefkoşa: 0539 101 8309 -  Gazimağusa: 0548 851 1322 – Girne: 0548 885 7690 – İskele: 0548 840 1246 – Güzelyurt: 0533 874 3740). Krediye başvurmak isteyen üreticiler en yakın Koopbank şubesine veya Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ne müracaat edebilecek.
 
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