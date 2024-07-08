banner913
banner932
Ticaret Odası'ndan Brüksel'den önemli temaslar
Ticaret Odası'ndan Brüksel'den önemli temaslar
22 0
Klasikler Türkiye İş Bankası sponsorluğunda piste çıktı
Klasikler Türkiye İş Bankası sponsorluğunda piste çıktı
71 0
 
KTSYD Sporun Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
KTSYD Sporun Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
38 0
DAÜ'de mezuniyet coşkusu
DAÜ'de mezuniyet coşkusu
33 0
Türkiye çeyrek finalde
Türkiye çeyrek finalde
40 0
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
31 0
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
44 0
banner1032

Kemal Saraçoğlu Vakfı’na 50 bin TL’lik bağış

banner1020

Önder Alışveriş Merkezi direktörlerinden Ahmet Sanver, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na 50 bin TL’lik bağışta bulundu.

banner974
Kemal Saraçoğlu Vakfı’na 50 bin TL’lik bağış
banner971
Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kemal Saraçoğlu Vakfı Sosyal Hizmet Uzmanı Berhan Yılmaz, iş insanı Ahmet Sanver’i ziyaretinde, bu tür bağışların vakfın faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve üye çocuklar ile ailelerinin refahı için taşıdığı önemi vurgulayarak Sanver ailesine teşekkürlerini iletti.
Ahmet Sanver, Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın çalışmalarını her zaman takdir ettiklerini ve yardımlarının büyük bir fayda sağlayacağını düşündüklerini ifade etti, bu bağışın bir örnek teşkil etmesini diledi
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.