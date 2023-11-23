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KKTC’nin deprem riski haritalandırılıyor

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KKTC’nin deprem riski haritalandırılıyor
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Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Jeoloji ve Maden Dairesi ile Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü arasında deprem araştırmaları için iş birliği protokolü imzalandı. 
İlk niteliğinde olan iş birliği kapsamında, ülke genelinde yer alan diri fayların haritalanmasına ve tarihsel dönem depremlerinin ve deprem tekrarlanma aralıklarının belirlenmesine yönelik çalışmaların başlatılması hedefleniyor. 
Protokol kapsamında, şu ana kadar toplam 9 adet hendekli paleosismoloji çalışması gerçekleştirildi, proje sonunda ise 16 adet hendek açılması planlanıyor.
Yapılan açıklamada, projeyle birlikte jeolojik yapı itibarıyla tektonik olarak aktif bir bölgede olan KKTC’nin deprem tehlikesinin ortaya konacağı, yeni verilere göre şekillenecek olan haritaların ilgili paydaşlarla ve kamuoyu ile paylaşılacağı ve deprem dirençli binalar ve kentler oluşturulması için ilk adımın atılmış olacağı belirtildi.
 
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