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“Okullarda tek çivi çakılmadı”

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KTOEÖS, deprem riski nedeniyle eğitime ara verilen okullarda tek çivi çakılmadığını belirtti ve Eğitim Bakanlığının 100’ün üzerindeki konteynere verdiği parayla 5 okul yaptırabileceğini kaydetti. KTOEÖS Genel Sekreteri Gökçebel, Metin Derinel Lisesi’ndeki konteynerlerin adeta savaş dönemini ve toplama kampını andırdığını belirtti

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“Okullarda tek çivi çakılmadı”
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Gazimağusa Yonpaş Metin Derinel Lisesi’nde basın açıklaması yaparak, okulların ve eğitimin sorunlarına dikkat çekti.
KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, Metin Derinel Lisesi’nin Namık Kemal Lisesi’nin taşındığı okul olduğuna dikkat çekerek, Namık Kemal Lisesi’nin kısa sürede  eğitime tekrar kazandırılacağı vaatleri verildiği halde bunun  hala gerçekleşmediğini söyledi.
Metin Derinel Lisesi’ndeki konteynerlerin  adeta savaş dönemini ve toplama kampını andırdığını savunan Gökçebel, Metin Derinel Lisesinin kapasitesinin  1200 öğrenci için yeterli olmadığını söyledi.
Okuldaki çevre düzenlemesinin de yetersiz olduğunu iddia eden  Gökçebel, “Temel sorunlarını ortaya koyup çözüm üretemeyen bir Milli Eğitim Bakanlığı ile karşı karşıya olduklarını" iddia etti.
Gökçebel, deprem riski nedeniyle eğitime ara verilen okullarla ilgili  deprem performans testlerinin aradan 10 ay geçmesine rağmen kamuoyuna  açıklanmadığını ifade ederek, “Bizi neyin beklediği, ne kadar kötü durumda olduğumuz topluma söylenmiyor. Mühendislik yapıldı, başlanacak denilen okullarda tek çivi çakılmadı” dedi.
Gazimağusa’daki bazı  okulların isimlerini sayarak, bu okullar için “patır patır” dökülüyor” ifadesi kullanan Gökçebel, “Bunu öğretmenin yaptığını ima edecek kadar  kendini kaybetmiş bir eğitim bakanımızla karşı karşıyayız” dedi.
Gökçebel, eğitimin bütün sorunlarını okul  idareleri, öğretmenler, okul aile birlikleri ve velilerin çözmeye çalıştığını, Milli Eğitim Bakanı’nın ortada olmadığını iddia etti.
Gökçebel, Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenin haklarını budamaya çalıştığını,  öğretmenin yanında olmadığını, destek  olması gerekirken sürekli suçlayarak itibarsızlaştırmaya  çalıştığını öne sürdü.
Gazimağusa bölgesinde öğretmenlerin 40’ar kişilik sınıflarda ders yapmaya çalıştığını vurgulayarak bunun yol açtığı sıkıntılara dikkat çeken Gökçebel, Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nda 30’un üzerindeki özel eğitim öğrencisinin alabilecekleri rehberlik hizmetleri ve desteği ile özel odalarının olmadığını söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığının yüzün üzerindeki konteynere verdiği parayla 5 okul yaptırabileceğini söyleyen Gökçebel, Gazimağusada Fen lisesi ve Anadolu lisesi yokken, ilahiyat koleji açılacağının söylendiğini kaydetti.
Yonpaş Metin Derinel Lisesi’nin 1200 öğrenciyle bugün yönetilemeyecek kadar kalabalık olduğunu ve acil bir ortaokula ve liseye ihtiyaç duyulduğunu  ifade eden Gökçebel, en azından Namık Kemal Lisesinin bir an önce topluma kazandırılması gerektiğinin altını çizdi.
Gökçebel, depremle ilgili geçirilen yasayla 400 milyon TL’nin üzerinde kaynak yaratıldığını, tek kuruşun deprem riski yaşayan okullara harcanmadığını iddia etti.
 
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