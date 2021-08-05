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KKTC’den Türkiye’ye yardım eli

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KKTC, Türkiye’deki yangınlar için araç ve ekip yardımı yapıyor. Orman Dairesi’nden 3 araç ve 10 personel, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan ise 4 araç ve 11 personel Türkiye’ye gitti

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KKTC’den Türkiye’ye yardım eli
 

Türkiye’deki yangınlarla mücadeleye destek için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından araç ve personel gönderildi. 
Bu kapsamda Orman Dairesi’nden 3 araç ve 10 personel, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan ise 4 araç ve 11 personel Türkiye’ye gitti.
Türkiye’ye gidecek olan Orman Dairesi personeli dün bakanlık önünden Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından uğurlandı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada, Anavatan Türkiye’nin tarihte görülmemiş bir yangınla mücadele ettiğini dile getirdi. Dünyadan birçok yerden Türkiye’deki yangın bölgelerine destek gittiğine işaret eden Çavuşoğlu, “Bu desteğe KKTC seyirci kalamazdı” vurgusu yaptı.
Tarım Bakanı Çavuşoğlu, bir yandan bu şekilde destek olmaya çalışırken, diğer yandan üreticilerle birlikte Türkiye’de samanı, balyası yanan üreticilere destek vermek için tırlarca balya hibesi yapıldığını belirtti. Çavuşoğlu, Cuma günü ilk parti balya ve samanın gönderileceğini ifade ederek, böylelikle etle tırnak olmanın bir göstergesini göstereceklerini söyledi.
Çavuşoğlu’nun konuşmasının ardından personel alkışlarla uğurlandı.

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