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Ülke yeniden tozlu havanın etkisi altında kalacak

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Ülke yeniden tozlu havanın etkisi altında kalacak
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Ülke yeniden tozlu havanın etkisi altında kalacak.

Meteoroloji Dairesi'nden verilen bilgiye göre, bugün 15.00’ten itibaren etkili olmaya başlayacak tozlu hava, 24 Mayıs’a kadar devam edecek.
Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.
 
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