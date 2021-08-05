Türkiye 5 ilde yangınlar devam ediyor, ekiplerle birlikte vatandaşlar da yangını söndürmek adına ölümüne mücadele ediyor

Türkiye 9 gündür yangın kabusunu yaşıyor. 5 ilde 14 bölgede yangınlar devam ediyor.Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde 19 yangından 2'si, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere ve Yılanlı ilçelerinde 13 yangından 5'i, Isparta'nın Sütçüler ilçesinde 2 yangından 1'i, Denizli'nin Tavas ilçesinde 3 yangından 1'i, Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 6 yangından 1'i, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 9 yangından 1'i devam ediyor. Ayrıca, son 6 günde 32 ilde 152 yangın kontrol altına alınırken, 6 ilde toplam 11 yangın devam ediyor.Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarında 9'uncu güne girildi. Alevler, ilçenin batısındaki Demirciler Mahallesi'nde, doğusunda ise Gülendağı mevkisinde sürüyor. Gündoğmuş Çayırucu'ndaki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, ikinci yangın ise ilçenin güneybatısında Alara Çayı'nın Alanya tarafından kuzeybatıya gelme riski taşıyor.Muğla’nın Milas ve Bodrum ilçelerinde devam eden orman yangını dün itibarıyla Türkevleri köyünün üst mahallelerinde yavaşladı.Gece yarısı etkisini yitiren rüzgar ile birlikte yavaşlayan alevler bölgede yaşayanlara derin nefes aldırırken, vatandaşlar 4 evin yandığı ve alevlerin termik santrale yöneldiği saatlerde yangını önlemek için canları pahasına alevlerle mücadele etti. Yangına ellerinde kazma, kürek ve tırmıklarla müdahale eden bir grup genç rüzgarın aniden yön değiştirmesi ile alevlerin ortasında kaldı. 25 kadar genci bölgeye giren itfaiye aracı son anda kurtararak yangın bölgesinden çıkardı. Vatandaşlar ve tarla sahipleri zeytinleri kurtarmak için ölümüne mücadele etti. Zeytin ağaçları dün sabaha kadar alev alev yandı. Türkevleri köyü ve tatil sitelerinde 10 civarında evi yakan ve zarar veren yangın halen Türkevleri yamaçları ve Kemerköy Termik Santrali bölgesinde devam ediyor.