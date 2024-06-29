"KKTC için yükselme dönemi olacak"

TC Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Yüzyılı vizyonunun, KKTC için de büyük bir gelişme ve yükselme dönemi olacağını belirtti

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mobil X-RAY Tarama Sistemi Teslim Töreni’nde konuşma yaptı.

Bolat “Kıbrıs Türkü’nün hak ettiği refah seviyesine ulaşması için çalışmak ve Kıbrıs Türklerinin uğradığı haksızlık ve çifte standartlara karşı birlikte mücadele etmek bizim asli ve kutsal görevlerimiz arasındadır” dedi.

“KKTC bizim için dostluğun ve kardeşliğin çok ötesindedir” diyen Bolat, KKTC’nin ülke olarak bağımsızlığına büyük önem verdiklerini kaydetti. “Kendi haklarımızı savunurken gösterdiğimiz çabaları KKTC için de göstermekten asla çekinmiyoruz” diye konuşan Bolat, KKTC’ye karşı uygulanan özellikle batı kaynaklı kısıtlamaların ekonomi üzerindeki etkilerini gidermeye yönelik katkılarının artarak, devam edeceğini belirtti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selam ve sevgilerini ileten Bolat, Erdoğan’ın, her uluslararası platformda, KKTC’nin bağımsızlığı ve tanınması yolunda çok büyük çaba gösterdiğini vurguladı.

“Kıbrıs Türkü’nün hak ettiği refah seviyesine ulaşması için çalışmak ve Kıbrıs Türklerinin uğradığı haksızlık ve çifte standartlara karşı birlikte mücadele etmek bizim asli ve kutsal görevlerimiz arasındadır” diyen Bolat, Türkiye Yüzyılı vizyonunun, KKTC için de büyük bir gelişme ve yükselme dönemi olacağını belirtti.

Türkiye ile KKTC arasında geçen yıl ulaştıkları iki buçuk milyar dolarlık ticaret hacmini daha yükseklere çıkarma kararlılığında olduklarını ifade eden Bolat, açılışı yapılacak cihazın TC ile KKTC hükümeti arasındaki iş birliğinin en somut göstergelerinden birisi olduğunu kaydetti. Bolat, cihaz ile KKTC gümrüklerinin güvenliğinin sağlanacağını, kayıt dışılık ve kaçakçılıkla mücadelede ilerleme sağlanacağını ve KKTC’nin maliye gelirlerinin artmasıyla birlikte ülke için yapılacak yatırımların karşılığının artacağını ifade etti.

İki bakanlık arasında 12 Haziran’da imzalanan anlaşma çerçevesinde Mobil X-Ray cihazının ikincisinin de bir-bir buçuk ay içerisinde Girne Limanı’na monte edilerek, açılışının yapılacağını dile getiren Bolat, ayrıca Bakanlık olarak kayıt dışı ticari faaliyetleri engellemek amacıyla iki adet bavul X-Ray cihazını, iki tane de narkotik köpeğini KKTC’ye göndereceklerini kaydetti.

TC Ticaret Bakanı Bolat, KKTC ürünlerinin, uluslararası tanıtımı ve pazarlamasını sağlamak üzere Türkiye’nin katıldığı yurt dışı ve yurt içi fuarlarda, KKTC firmalarına Bakanlık olarak yer tahsis edeceklerini belirtti.

KKTC’de üretilen narenciye ürünlerinin muhafazası için ilk planda 15 bin ton, daha sonra 40 bin tona çıkacak soğuk hava deposu için de anlaşma imzaladıklarını hatırlatan Bolat, deponun inşasını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, finansmanını ise TC’nin sağlayacağını söyledi.

Ortak değerler ve hedefler doğrultusunda hareket ederek, Türkiye ve KKTC’nin barış, istikrar ve refahın artırılması için birlikte çalışmalara devam edeceğini dile getiren Bolat, Türkiye’de son 20 yılda yapılan bütün altyapı, üstyapı, modernizasyon, ulaştırma, sanayi ve tarımdaki bütün gelişmelerin aynısının KKTC’de de yapılmış olması ve KKTC’nin gösterdiği büyük ekonomik gelişme ve yenilemenin övünç kaynağı olduğunu vurguladı.

Bunun dostlar için iftihar, dost olmayanlar için ise kıskançlık vesilesi olduğunu belirten Bolat, “Türkiye yükseldikçe ve güçlendikçe, KKTC de yükselecek ve güçlenecektir” dedi.

KKTC’nin hızla büyüyen ve güçlenen bir ekonomiye sahip olduğunu ifade eden TC Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye’den özel sektörün KKTC’de 450 Milyon dolara ulaşan yatırımları ve Türk müteahhitlik firmalarının bir buçuk milyar doları bulan çalışmaları ile KKTC’ye önemli bir katkı ve destek sağlandığını söyledi.



