"KKTC’nin güçlendirilmesi öncelikli hedef"

TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, KKTC’nin güçlendirilmesini öncelikli hedef gördüklerini belirtti

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, resmi temaslarda bulunmak üzere dün sabah KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kıbrıs meselesinin KKTC ve Türkiye’nin milli davası olduğunu söyleyen Töre, bu yıl 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 50’inci yılının kutlanacağına işaret etti. Töre, “50’inci yıl dönümünü 20 gün sonra muhteşem törenlerle kutlayacağız, heyecanımız dorukta” dedi. Töre, “Şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu, canı cana, kanı kana kattık, direne direne 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nı gördük” diyerek, şehitlere rahmet, hayatta kalan gazilere şükranlarını sundu.

Töre, konuşmasında devamla şunları kaydetti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık bir devlettir ve kurumsal yapılarımız oluşmuştur, çalışma hayatımız fevkalade önemli. Sendikalaşmada vardır. Çalışma Bakanlığımıza bağlı birçok kurum vardır… Anavatan Türkiye ile her zaman birlik-beraberlik ve dayanışma içerisinde eksikliklerimizi tamamlamak, birlikte iş birliği yapmak ve protokoller imzalamak ve çalışanların haklarını, hasta hakları korumak, tedavi açısından KKTC vatandaşı olanların da—sadece KKTC-TC çift uyruklu olanların değil— Anavatan Türkiye’nin sağlık sisteminden yararlanması temel hedefler arasındadır.”

Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise kabulde yaptığı konuşmada, “Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin gönlümüzde yeri her zaman ayrıdır” dedi.

Işıkhan, “Her platformda Kıbrıs Türklerinin hakkını ve hukukunu gözeten bir dış politika anlayışına sahip olduklarını” belirtti.

Kıbrıs meselesinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki devletli çözüm vizyonuna desteklerini yineleyen Işıkhan, Kıbrıs meselesinde yeni müzakere sürecine başlanabilmesi öncesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statünün tescil edilmesi gerektiğini muhataplarına her vesileyle anlattıklarını söyledi.

Işıkhan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son iki BM Genel Kurulu’ndaki uluslararası toplumun KKTC’yi tanıması çağrısına işaret ederek, “KKTC’nin tanınması, uluslararası toplumda hak ettiği yere gelmesi en büyük arzumuzdur” ifadelerini kullandı.

“KKTC’nin güçlendirilmesini öncelikli hedef” gördüklerini belirten Işıkhan, “Kıbrıs meselesini siyasi alanda çözmeye gayret gösterirken, bununla eş zamanlı olarak KKTC’nin kalkınması için gerekli hamleleri birlikte gerçekleştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.