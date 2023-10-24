KKTC heyeti temaslarda bulunmak üzere Ankara’da

“Doğal afet, deprem yönetmenliği ve kentsel dönüşüm” konularını ele alınacak

Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Şehir Planlama Dairesi ve Çevre Koruma Dairesi yetkilileri, Başbakanlık Deprem Komitesi üyeleriyle birlikte Ankara’da temaslarda bulunmak üzere bu sabah adadan ayrıldı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Gençlik, Kültür ve Çevre Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü yetkilileriyle bir araya gelecek heyet, üç gün boyunca temaslarda bulunacak.

Ankara’daki görüşmelerde, DPÖ Müsteşarı Durali Güçlüsoy, Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, Cumurbaşkanlığı Daire Müdürü Osman Bora Çağakan, Başbakanlık Deprem ve Denetim Komitesi Üyesi Tuğşat Tülbentçi, Şehir Planlama Dairesi Personeli Mimar Yüksel Onurlu, Mimar Özlem Aksu, Şehir Plancısı Sinem Sevindik, Şehir Plancısı Feriha Binici Mazı, İçişleri Bakanlığı Hukukçusu Emine Uzun, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ile Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu yer alacak.

Kentsel dönüşüm ve deprem yönetmenliğinin hazırlanması konularının görüşüleceği toplantıda, olası depremlere karşı alınacak tedbirlere yönelik konular da ele alınacak.

Toplantıda, yakın zamanda yaşanan deprem felaketi sonrasında ülke olarak doğal afetlere karşı önlem almak, ülkenin yapı stoğunu deprem yönetmenliklerine göre tarayıp “Kentsel Dönüşüm”ü nasıl ve ne şekilde hayata geçirileceği ve buna bağlı olarak yasa, tüzük ve yönetmenlik gibi konularda iş birliği yapmak amaçlanıyor.