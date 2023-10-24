Kuir Kıbrıs Derneği, "LGBTİ+ Kapsayıcı Sağlık Mümkün!" adlı yuvarlak masa toplantısı düzenleniyor

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı altında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi kapsamında, sağlık çalışanları ile "LGBTİ+ Kapsayıcı Sağlık Mümkün!" adlı yuvarlak masa toplantısı düzenleniyor.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre toplantı, 27 Ekim Cuma günü 16.30-19.30 saatleri arasında Evrensel Hasta Hakları Derneği’nde gerçekleşecek.

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, ülkede de LGBTİ+ fobinin, kendini çeşitli ayrımcı tutum ve davranışlarla gösterdiği kaydedildi.

LGBTİ+ haklarına ve toplumsal dahil oluşa dair farkındalığın artırılması için bir adım atmak isteyen tüm sağlık çalışanlarının "LGBTİ+ Kapsayıcı Eğitim Mümkün! Sağlık Çalışanları ile Yuvarlak Masa Toplantısı" etkinliğine davet edildi.

Yuvarlak Masa Toplantısı’nın, sağlık ve LGBTİ+ ekseninde yaşanan sorunlara çözüm bulma hedefiyle Gökkuşağı Projesi kapsamında geliştirilecek olan LGBTİ+ kapsayıcı sağlık eğitimi programının oluşturulmasına ve yakında gerçekleştirilecek olan kapasite geliştirme eğitimlerinin içeriğinin hazırlanmasına katkı sunulması amacıyla düzenleneceği belirtildi.

Toplantı, aktif olarak sağlık alanında çalışan hekimler, hemşireler, laborantlar, fizyoterapistler, uygulamalı alanda çalışan psikologlar ve psikolojik danışmanlar, tıbbi sekreterler ve hastane yöneticilerine açık olacak.

Açıklamada, katılımcı sayısının sınırlı olduğu ve erken kayıt yapılması önerildi.