"KKTC halkı üzerinde oynanan büyük haksızlıklar var"

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC halkı üzerinde oynanan büyük haksızlıklar olduğuna dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) 16. Komite (Turizm) Başkanı Müjgan Cingöz ve Meclis Başkan Vekili Arif Ünal'ın koordinasyonunda Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik'in davetiyle önceki akşam gittiği Isparta’da temaslarda bulunuyor.

Tatar, bu kapsamda Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı konuşmasında, Isparta’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

KKTC’ye uçak seferlerinin artmasıyla aradaki bağların daha da güçlendiğini kaydeden Tatar, “Kimse bizi koparamaz, ayıramaz.” dedi.

“KKTC, Doğu Akdeniz’de yıkılmaz ve sarsılmaz bir Türk kalesidir.” diye konuşan Tatar, KKTC halkı üzerinde oynanan büyük haksızlıklar olduğuna dikkat çekti.

Türk dünyasının en güneydeki bağımsız bir Türk devleti olan KKTC’nin değerinin ve statüsünün yükseldiğini belirten Tatar, “Çok çalışıyoruz çok üretiyoruz. 14 bin kilometre uzaklıktaki Avusturalya’da Kıbrıs Türkü’nün mücadelesini gördüm. Dünyada tek yürek oldu. Kıbrıs Türkü dünyada her yerde. Tek yürek ve tek vücut olarak mücadelesini sürdürüyor” dedi.

“Milli siyasetimizde iki devletli bir çözüm modeliyle ancak bir anlaşma olabilir.” ifadesini kullanan Tatar, KKTC’nin milli bir Türk devleti olarak yaşaması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tatar, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi’nde düzenlenen Fahri Doktora Programı'na katılarak konferans verdi.

Süleyman Demirel Üniversitesi’nde “KKTC’nin gelişimine büyük katkıda bulunan siyasi tecrübe ve bilgi birikimi ile siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında ciddi yetkinlik ve uzmanlığa sahip olması” nedeniyle Tatar’a fahri doktora payesi tevdi edildi.

Tatar, kendisi için çok anlamlı bir gün olduğunu ifade ederek üniversite tarafından verilen fahri doktorayı büyük bir onurla kabul ettiğini belirtti.

Isparta’nın Türkiye’nin en değerli kentlerinden bir tanesi olduğunun altını çizen Tatar, burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ve Isparta halkına Kıbrıs Türk halkının selam, sevgi ve muhabbetlerini getirdiğini vurguladı

