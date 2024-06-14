Kıbrıs yemekleri kitaplaştı

Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde hazırlanan ve geleneksel Kıbrıs lezzetlerin tariflerini içeren “Gelecekten Geleceğe Kıbrıs Mutfağı” kitabı tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde hazırlanan ve geleneksel lezzetlerin tariflerini içeren “Gelecekten Geleceğe Kıbrıs Mutfağı” kitabı önceki akşam düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Kıbrıs tarihini ve kültürünü yansıtan müzikler eşliğinde kıyafetler giyen ve meşaleler tutan gençlerin oluşturduğu yoldan geçen misafirlere ayrıca, Kıbrıs kültürüne ait yiyecek ve içecek ikram edildi.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen etkinlik, “Gelecekten Geleceğe Kıbrıs Mutfağı” kitabının tanıtım filmi gösterimiyle başladı.

Etkinlikte konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, kitabın bir buçuk yıllık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıktığını belirterek, kitabın 3 gastronomi uzmanı ile birlikte hazırlandığını kaydetti.

Kitabın ilk baskısının Türkçe ve İngilizce olarak iki nüsha halinde çıktığını kaydeden Sibel Tatar, kitabın ikinci baskısının yakın bir zamanda hazırlanacağını ve tüm kitabevlerinde yerini alacağını belirtti.

Kıbrıs mutfağının çok zengin olduğunu dile getiren Sibel Tatar, Kıbrıs lezzetlerinin yeteri kadar tanıtılmadığını kaydetti ve bu lezzetlerin değerlendirilmemesinden dolayı ekonomiye de istenilen düzeyde katkı sağlanamadığını belirtti.

“Kitap büyük bir emeğin sonucunda ortaya çıktı. Bu kitap Cumhurbaşkanlığı Kültür Yayınları’nın ilkidir. Bundan sonra Kıbrıs Kapıları ve Sandıklarıyla ilgili kitabımız çıkacak. Kıbrıs Türk Halk müziğini de paylaşmak istiyoruz.” ifadelerini kullanan Sibel Tatar, ülkenin çok zengin ve çok değerli kültürüne sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs mutfağının özellikle turizm alanında daha yaygın kullanılması gerektiğine dikkat çeken Sibel Tatar, Kıbrıs kültürüne ait yemek tariflerinin gelecek nesillere ve yurtdışında yaşayanlara aktarılması gerektiğini ifade etti.

