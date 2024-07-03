KIFSAD’ın “Kıbrıs’ın Üreten Kadınları” sergisi dün akşam açıldı

Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği (KIFSAD) üyelerinin fotoğraflarından oluşan “Kıbrıs’ın Üreten Kadınları” sergisi, dün akşam Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı.
14 fotoğrafçının 77 fotoğrafının yer aldığı sergi, 6 Temmuz Cumartesi’ye kadar ziyaret edilebilecek.
Kıbrıs Türk kadınının üretimlerini konu alan sergide yer alan fotoğraflar, 2 bin TL’den satışa da sunuldu.
Fotoğraflarda kadınların mesleki üretimleri yanında, sanatsal ve sportif faaliyetleri de yansıtılıyor.
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