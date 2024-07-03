KIFSAD’ın “Kıbrıs’ın Üreten Kadınları” sergisi dün akşam açıldı

Sergi 6 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek

Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği (KIFSAD) üyelerinin fotoğraflarından oluşan “Kıbrıs’ın Üreten Kadınları” sergisi, dün akşam Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı.

14 fotoğrafçının 77 fotoğrafının yer aldığı sergi, 6 Temmuz Cumartesi’ye kadar ziyaret edilebilecek.

Kıbrıs Türk kadınının üretimlerini konu alan sergide yer alan fotoğraflar, 2 bin TL’den satışa da sunuldu.

Fotoğraflarda kadınların mesleki üretimleri yanında, sanatsal ve sportif faaliyetleri de yansıtılıyor.

