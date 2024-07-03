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KIFSAD’ın “Kıbrıs’ın Üreten Kadınları” sergisi dün akşam açıldı

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Sergi 6 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek

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KIFSAD’ın “Kıbrıs’ın Üreten Kadınları” sergisi dün akşam açıldı
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Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği (KIFSAD) üyelerinin fotoğraflarından oluşan “Kıbrıs’ın Üreten Kadınları” sergisi, dün akşam Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı.
14 fotoğrafçının 77 fotoğrafının yer aldığı sergi, 6 Temmuz Cumartesi’ye kadar ziyaret edilebilecek.
Kıbrıs Türk kadınının üretimlerini konu alan sergide yer alan fotoğraflar, 2 bin TL’den satışa da sunuldu.
Fotoğraflarda kadınların mesleki üretimleri yanında, sanatsal ve sportif faaliyetleri de yansıtılıyor.
 
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