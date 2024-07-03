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U-20 Erkekler Ligi’nde Soyer Aksu finalde

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U-20 Erkekler Ligi’nde Soyer Aksu finalde
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Yer: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Ulviye Bele, Tugay Yazgan, Ali Kozok
Soyer Aksu: Sezer (3), Ede, Arda, İlian (9), Altay (8), Aysel (8), Nader, Hasan (2), Klavash (13), Atila (8), Bilal (15)
Adaspor: Halil (13), İbrahim (2), Baran, İsmet (3), Utku (3), Ulaş (16), Parsa, Ersoy (20)
 
İlk periyot: 13-7
İlk yarı: 30-21
Üçüncü periyot: 40-35
 
Basketbol U-20 Erkekler Ligi’nde finale çıkan ikinci takım Soyer Aksu oldu.
Atatürk Spor salonunda oynanan üçüncü maçın Adaspor’u 65 47 mağlup eden Soyer Aksu finalde Yakın Doğu Üniversitesi’nin rakibi oldu,
Maça iki tarafta tedirgin başladığı ilk periyodu 13-7. Soyer Aksu önde geçti devreyi 30 -24 önde bitirdi.
Üçüncü periyoda da kontrolü elinde tutan Soyer Aksu bu bölümü 40-35 önde bitirdi.
Son bölümde de Soyer Aksu daha iyi oynayarak karşılaşmadan 65 47 galip ayrılarak seriyi 2-1 kazandı ve finalde Yakın Doğu Üniversitesi’nin rakibi oldu.
Maçta Başta Aksu adına Klavash 13 sayı 24 ribaund ve 33 verimlilikle maçın yıldızı oldu. Dubai 30 verimlilikle maçın yıldızı olası.
U 20 Erkekler Ligi final serisi ilk maçı 4 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00’de NEU RA 25 Spor Salonu’nda oynanacak.
 
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