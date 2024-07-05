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Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Olağan Genel Kurulu yapıldı

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Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Limited Şirketi’nin 48’inci Olağan Genel Kurulu, şirket genel merkezinde yapıldı.

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Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Olağan Genel Kurulu yapıldı
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Şirketin 2023 faaliyetlerinin görüşüldüğü Genel Kurul’da, Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Bingöl ile Divan Başkanlığı’na seçilen Sümer Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulun Başkanı Yinal Yağan konuşma yaptı.


-Bingöl
Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Bingöl konuşmasında, toplantının Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve şirket ortakları ile çalışanlarına hayırlı olmasını diledi.
“Şirketimiz çok emin ellerde.” diyen Bingöl, Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Limited Şirketi’ni sadece bir kurum olarak görmediklerini, bir millet iki devlet şiarının bir örneği olarak gördüklerini vurguladı.
Bingöl konuşmasının sonunda, Sümer Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Yinal Yağan’ı, Divan Kurulu Başkanlığı’na önerdi. Öneri, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından kabul edildi.


-Yağan
Divan Başkanı ve Sümer Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulun Başkanı Yinal Yağan ise konuşmasında şirketin, yapılan yatırımlarla büyüdüğüne işaret etti.
Son teknoloji makine parkurlarının kurulması ve Lefkoşa Balıkesir bölgesinde başlatılan yeni fabrika ile depolama alanı yapımı gibi yatırımlardan bahseden Yağan, 2023 yılı içinde şirketin KKTC’ye sağladığı vergi ve fon gelirlerinin 113 milyon TL’ye yakın olduğunu aktardı.
Şirketin geçmişte çok önemli işler başardığını belirterek büyümeye devam edeceğine inanç belirten Yağan, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Konuşmaların ardından, Olağan Genel Kurul basına kapalı olarak devam etti.
 
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