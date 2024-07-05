banner913
banner932
KTSYD Sporun Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
KTSYD Sporun Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
28 0
DAÜ'de mezuniyet coşkusu
DAÜ'de mezuniyet coşkusu
22 0
 
Türkiye çeyrek finalde
Türkiye çeyrek finalde
38 0
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
30 0
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
42 0
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
64 0
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
39 0
banner1032

ENI, 6. cı parselden ayrılmıyor

banner1020

banner974
ENI, 6. cı parselden ayrılmıyor
banner971
Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içindeki 6’ncı parselde ruhsat sahibi olan İtalyan ENI şirketinin, bu parselden ayrılmayacağını açıkladığı bildirildi.
Politis gazetesi, Bloomberg’in geçtiğimiz günlerde yayımladığı haberde, ENI şirketinin 4 milyar dolar değerindeki doğal gaz sondaj faaliyetleriyle ilişkili mülkiyet haklarından cayma olasılığından ve 6’ncı parseldeki haklarının da bu olasılık dahilinde olduğundan bahsedildiğini; ancak ENI’nin Kıbrıs Haber Ajansı'na (KİPE) açıklama yaparak, böyle bir olasılığın söz konusu olmadığını netleştirdiğini yazdı.
Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de Bloomberg’in haberini yalanladığını ve ENI ile yaptığı görüşmede, 6’ncı parselle ilgili herhangi bir niyet değişikliğinin söz konusu olmadığının kendisine iletildiğini söylediğini kaydetti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.