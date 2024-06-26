Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği yeni yönetimi belirlendi

Ülkemizin köklü sivil toplum kuruluşlarından Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, Lefkoşa Merkez, 2024 - 2026 çalışma dönemi Genel Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini yaptığı genel kurul sonrasından belirledi.
Birlik binasında, 24 Haziran 2024 tarihinde yapılan genel kurul, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin merkez üyeleri ve şubelerden gelen temsilci ve delegelerin katılımı ile gerçekleştirildi.
Genel kurul toplantısı Mustafa Kemal Atatürk'ün ve KTK Birliğine emek vermiş ve ebediyete intikal etmiş bütün kadınlarımızın manevi huzurlarında saygı duruşu ile başlarken, mali ve faaliyet raporlarının okunup aklanmasının ardından Genel Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.
Genel Başkanlığa tek aday olan Halide Tunceri, katılımcıların oy birliği ile yeniden Genel Başkanlığa getirildi.
Yeni dönem yönetim kurulu üyeleri ise, oy birliği ile şu isimlerden oluştu:
Merkez Başkanı: Tomris Mahirel
Başkan Yrd: Özden Çıraklı
Sekreter: Sezgin Güçlü
Sekreter Yrd.: Besime Osmanlar
Sayman: Tanju Üstün
Faal Üyeler: 1)Şengül Ataç
2) Serap Buba
Yedek Üyeler: 1) Alev Alp
2) Laika Erkanat
Denetleme Kurulu: 1) Tamay Uluğ
2) Aydan Başbuğ
Yedek Üye: Sevim Akbilen
Disiplin Kurulu: 1) Bilge Küçük
2)Gülin Küçük
3) Ayşe Alemdar
Yedek Üye: Sevinç Baştaç
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