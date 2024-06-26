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Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği yeni yönetimi belirlendi

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Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği yeni yönetimi belirlendi
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Ülkemizin köklü sivil toplum kuruluşlarından Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, Lefkoşa Merkez, 2024 - 2026  çalışma dönemi Genel Başkan ve Yönetim  Kurulu üyelerini yaptığı genel kurul sonrasından belirledi. 
Birlik binasında, 24 Haziran 2024 tarihinde yapılan genel kurul, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin merkez üyeleri ve şubelerden gelen temsilci ve delegelerin katılımı ile gerçekleştirildi.
Genel kurul toplantısı Mustafa Kemal Atatürk'ün ve KTK Birliğine emek vermiş ve ebediyete intikal etmiş bütün kadınlarımızın manevi huzurlarında saygı duruşu ile başlarken,  mali ve faaliyet raporlarının okunup aklanmasının ardından Genel Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.
Genel Başkanlığa tek aday olan Halide Tunceri, katılımcıların oy birliği ile yeniden Genel Başkanlığa getirildi.
Yeni dönem yönetim kurulu üyeleri ise, oy birliği ile şu isimlerden oluştu:
Merkez Başkanı: Tomris Mahirel
Başkan Yrd: Özden Çıraklı
Sekreter:  Sezgin Güçlü
Sekreter Yrd.: Besime Osmanlar
Sayman: Tanju Üstün
Faal Üyeler: 1)Şengül Ataç
                     2) Serap  Buba
Yedek  Üyeler: 1) Alev Alp
                         2) Laika Erkanat
Denetleme Kurulu: 1) Tamay Uluğ
                             2) Aydan Başbuğ
            Yedek Üye:  Sevim Akbilen
Disiplin Kurulu: 1) Bilge Küçük
                           2)Gülin Küçük
                             3) Ayşe Alemdar
        Yedek Üye:  Sevinç  Baştaç
 
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