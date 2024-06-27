banner913
banner932
Değirmenlik, Demirhan ve Minareliköy kadınları hünerlerini sergiledi
Değirmenlik, Demirhan ve Minareliköy kadınları hünerlerini sergiledi
28 0
Hava sıcaklığı yarından sonra birkaç derece düşecek
Hava sıcaklığı yarından sonra birkaç derece düşecek
23 0
 
Gençlerde madde bağımlılığı artıyor
Gençlerde madde bağımlılığı artıyor
23 0
Sahtekarlıkla para temini…
Sahtekarlıkla para temini…
46 0
Gazimağusa, Lefkoşa ve İskele’de dün uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı
Gazimağusa, Lefkoşa ve İskele’de dün uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı
77 0
Çetinkaya’dan müthiş geri dönüş
Çetinkaya’dan müthiş geri dönüş
36 0
Alayköy köy girişi ve Batıkent civarında yarın elektrik kesintisi olacak
Alayköy köy girişi ve Batıkent civarında yarın elektrik kesintisi olacak
40 0
banner1032

Lefke, başkan adayı bulamıyor

banner1020

banner974
Lefke, başkan adayı bulamıyor
banner971
Süper Lig'in batı ekibi Lefke'de mevcut başkan Adnan Doğruyol’un aday olmayacağını açıklaması sonrasında yapılması planlanan Genel Kurul ikinci kez daha ertelendi.
Menekşe beyazlılarda bugün yapılması planlanan Genel Kurul'da yine başkan adayı çıkmazken, Genel Kurul 2 Temmuz Salı gününe ertelendi.
Lefke Türk Spor Kulübü'nde 20 Haziran'da yapılması gereken Olağan Genel Kurul, başkan adayı çıkmaması nedeniyle 26 Haziran tarihine ertelenmişti.
Lefke Türk Spor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
"Lefke Türk Spor Kulübü'nün 26 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 20.30'a ertelenen 93. dönem Olağan Genel Kurulu süre dolmasına rağmen Başkanlık için başvuru olmamasından dolayı aynı gündemle 2 Temmuz 2024 Salı günü saat 20.30'da toplanacaktır. Tüm üyelerimize duyurulur."
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.