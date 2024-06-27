Lefke, başkan adayı bulamıyor

Süper Lig'in batı ekibi Lefke'de mevcut başkan Adnan Doğruyol’un aday olmayacağını açıklaması sonrasında yapılması planlanan Genel Kurul ikinci kez daha ertelendi.

Menekşe beyazlılarda bugün yapılması planlanan Genel Kurul'da yine başkan adayı çıkmazken, Genel Kurul 2 Temmuz Salı gününe ertelendi.

Lefke Türk Spor Kulübü'nde 20 Haziran'da yapılması gereken Olağan Genel Kurul, başkan adayı çıkmaması nedeniyle 26 Haziran tarihine ertelenmişti.

Lefke Türk Spor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Lefke Türk Spor Kulübü'nün 26 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 20.30'a ertelenen 93. dönem Olağan Genel Kurulu süre dolmasına rağmen Başkanlık için başvuru olmamasından dolayı aynı gündemle 2 Temmuz 2024 Salı günü saat 20.30'da toplanacaktır. Tüm üyelerimize duyurulur."

