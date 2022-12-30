Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Piyangosu çekildi

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Piyangosu’nda kazanan numaralar belli oldu. BRT TV stüdyolarında bugün saat 10:00’da Noter Mehmet Bozalanlar denetiminde Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen piyangonun kazanan şanslı numaraları şöyle:
1 adet Vestel marka normal boy buzdolabı 04578
1 adet Vestel marka 6 kg otomatik çamaşır makinesi 19281
1 adet Timberh marka gazlı soba 22832
1 adet Stilevs Marka elektrikli süpürge 00560
1 adet ShinelCo marka elektrikli soba 14773
1 adet Panaphone marka dijital masa üstü telefon 09765
1 adet Panaphone marka dijital masa üstü telefon 04358
1 adet Lecla marka buharlı ütü 20794
1 adet elektrikli Simbo marka kahve makinesi 08725
1 adet Stilevs marka kettle 18241
Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nden yapılan açıklamada kazanan piyango şanslılarının, ikramiyelerini mesai saatleri içerisinde Kutlu Adalı Sok. No:12 Kızılay Lefkoşa adresinde bulunan Dernek Genel Merkezi’nden bilet ve kimlik kartlarını ibraz ederek alabilecekleri bildirildi.
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