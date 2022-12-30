Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Piyangosu çekildi

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Piyangosu’nda kazanan numaralar belli oldu. BRT TV stüdyolarında bugün saat 10:00’da Noter Mehmet Bozalanlar denetiminde Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen piyangonun kazanan şanslı numaraları şöyle:

1 adet Vestel marka normal boy buzdolabı 04578

1 adet Vestel marka 6 kg otomatik çamaşır makinesi 19281

1 adet Timberh marka gazlı soba 22832

1 adet Stilevs Marka elektrikli süpürge 00560

1 adet ShinelCo marka elektrikli soba 14773

1 adet Panaphone marka dijital masa üstü telefon 09765

1 adet Panaphone marka dijital masa üstü telefon 04358

1 adet Lecla marka buharlı ütü 20794

1 adet elektrikli Simbo marka kahve makinesi 08725

1 adet Stilevs marka kettle 18241



Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nden yapılan açıklamada kazanan piyango şanslılarının, ikramiyelerini mesai saatleri içerisinde Kutlu Adalı Sok. No:12 Kızılay Lefkoşa adresinde bulunan Dernek Genel Merkezi’nden bilet ve kimlik kartlarını ibraz ederek alabilecekleri bildirildi.

