Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, Yücel Köseoğlu ve Üner Ulutuğ'u andı

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, ilk sahne kurucularından Yücel Köseoğlu'nu ölümünün 13., Üner Ulutuğ'u da ölümünün 46. Yıldönümünde saygı ve rahmetle andı.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'ndan yayımlanan mesaj şöyle;“KöseoğluAmatör ruhla beslediği enerjisini her daim profesyonellikle harmanlayarak Kıbrıs Türk Tiyatrosu'na katkıda bulunan Köseoğlu, öğretmenlik yaptığı dönemin ardından 1963 yılında İlk Sahne'nin hem kuruluşunda hem de oyuncu olarak oyunlarda görev alarak tiyatronun bugünlere ulaşmasında bilgi ve emeğiyle destek olmuştur.Başta büyük ilgisi olduğu futbol çevresinde, aktif görevler üstlendiği siyaset çevresinde, öğrencilerinin hayatlarında ve en önemlisi Kıbrıs Türk Tiyatrosu'nda yeri doldurulmaz değerimiz Yücel Köseoğlu'nu saygı ve özlemle anıyoruz.UlutuğGeçmişte yokluk içinde, her şeye rağmen kendini adamış olduğu "profesyonel ve akademik bir tiyatro ekibi kurma" amacından kopmadan büyük fedakarlıklar yapan Üner Ulutuğ'a, bize miras bıraktığı tiyatro kültürü için minnet duygularımızı sunarız.Ömrünü tiyatro sanatı yanında düz yazı ve şiir gibi edebi sanatlara da adamış olan ilk müdürümüz Ulutuğ, aynı zamanda İlk Sahne'nin hareketlendiği dönemlerde rejisör ve oyuncu olarak katkı sağlamıştır.1978 yılında genç yaşta kaybettiğimiz İlk Sahne kurucu ekibi lideri Üner Ulutuğ'u saygı ve rahmetle anıyor, hasretle arıyoruz”