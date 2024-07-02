Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği’nden “Teaching for Peace” ödülü için başvuru çağrısı

Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR), bu yıl ikincisi düzenlenecek “Teaching for Peace” Ödülü 2024 girişiminin başladığını duyurarak, öğretmen başvuruları için açık çağrıda bulundu.

AHDR’dan yapılan açıklamaya göre geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da "Teaching for Peace" Ödülü, eğitimcilerin barış eğitimi konusundaki bağlılıklarını teşvik etmeyi ve yerel barış eğitimi çabalarına görünürlük kazandırılmasını hedefliyor.

Açıklamada, bu bağlamda dıştan aday göstermek isteyen kişilerin, 8 Temmuz’a kadar https://form.jotform.com/241401498923458 bağlantısı üzerinde bulunan başvuru formu üzerinden bir adayı aday gösterebilecekleri, öğretmenlerin de 15 Temmuz’a kadar https://form.jotform.com/241371592406051 bağlantısı üzerinde bulunan başvuru formu aracılığıyla kendilerini aday gösterebilecekleri belirtildi.

Uygunluk kriterleri ve başvuru süreci hakkında daha fazla bilgiye bilgilendirme kitapçığından ulaşılabiliniyor .(https://www.ahdr.info//images/TeachingforPeaceAward2024/Final_Info-kit.pdf).

Açıklamada, “Bu girişim sonucunda, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk okullarında çalışan dört seçkin aday, birincilik (800 euro) ve ikincilik ödülleriyle (300 euro) onurlandırılacağı belirtilirken “barışa ömür boyu bağlılık” gösteren beşinci kişiye de parasal olmayan ödüller verileceği” kaydedildi.

Ödüller, 21 Eylül Uluslararası Barış Günü'nde Dayanışma Evi'nde düzenlenecek törenle verilecek.

Teaching for Peace" Ödülü 2024, Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR) tarafından yürütülen ve Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse ediliyor.

