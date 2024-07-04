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Kıbrıs Cevherleri’nin tanıtıldığı kısa filmlerin galası yapıldı

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“Kıbrıs Cevherleri”nin tanıtıldığı kısa filmlerin galası, Acapulco Resort Otel’de yapıldı. Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Telsim Vodafone Grup işbirliğinde 2 yıl boyunca 10 farklı bölgede çekilen filmlerin galasına Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre de katıldı.

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Kıbrıs Cevherleri’nin tanıtıldığı kısa filmlerin galası yapıldı
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-Tüz

GİKAD’dan yapılan açıklamaya göre etkinliğin açılış konuşmasını yapan Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, projenin temel amacının Kıbrıs’ın dört bir yanındaki girişimci kadınları daha görünür kılmak, ekonomiye katkıda bulunan kadınların hikâyelerini paylaşmak ve onların ilham verici başarılarını toplumla buluşturmak olduğunu belirtti. GİKAD’a, hikâyelerini paylaşan kadınlara ve projede emeği geçen herkese teşekkür eden Tüz, kadınları desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

-Kavuklu

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ise konuşmasında, kısa filmleri projesi ile savaş, göç ve ekonomik sıkıntılar karşısında özüne sahip çıkmış kadınları takdir etmek, kültürel ürünleri kayıt altına almak, adanın eşsiz doğasını, tarihi eserlerini ön plana çıkararak Kıbrıs’ı tanıtmayı hedeflediklerini aktardı.

Proje sırasında Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Eşleri Derneği (DİMED) ile yollarının kesiştiğini belirten Kavuklu, imzaladıkları iş birliği protokolü ile geleceğe dönük projeler geliştirirken, Kıbrıs’ın Cevherleri kısa filmlerinin yurtdışı temsilciliklerinde kullanılmasına da karar verdiklerini kaydetti.

-Kaner

Proje yöneticisi, GİKAD kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu üyesi Didem Kaner de, kendisini çok heyecanlandıran bu projeyle inanılmaz deneyimler yaşadığını, Kıbrıs’ın köylerini, şehirlerini tarihini ve doğal güzelliklerini daha yakından görme şansı yakaladığını belirtti. Kaner, adadaki çalışkan ve üreten kadınlarla tanıştığını,  onların hikâyelerinden keyif aldığını, duygulandığını ve gurur duyduğunu da söyledi.

Etkinlikte Cumhuriyet Meclis Başkanı  Zorlu Töre de konuşma yaptı.

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