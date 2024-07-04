Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay, “Lefke Maarif Koleji konteyner kolej olamaz” diyerek, bölgeye, Lefke Gazi Lisesi’nden bağımsız kolej binası inşa edilmesini talep etti.

Oktay yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, 2020-2021 ders yılı başında, Yeni İskele Maarif Kolejine benzeri bir modelle Lefke Gazi Lisesi bünyesinde Maarif Koleji açmayı ve bunun ilerleyen yıllarda anılan liseden bağımsız bir Kolej hüviyeti kazanmasını kararlaştırdığını hatırlattı.

Oktay, eğitime 2020-2021 ders yılında başlayan Lefke Gazi Lisesi bünyesindeki Kolejin, 2023-2024 ders yılı sonunda 1’den 4’e kadar dört sınıf öğrencilerini Lefke Gazi Lisesi yerleşkesinde “sığıntı” olarak barındırdığını öne sürdü.

Yeni ders yılında, Lefke Gazi Lisesi binasında, kolej beşinci sınıfını yerleştirecek sınıf odasının olmadığını belirten Oktay, bu sorun ile karşılaşılacağının başından belli olduğunu savundu.

Platforma üye örgütlerin temsilcilerinin, bu sorunu Milli Eğitim Bakanları, LAÜ Rektörü, Vakıflar ve Din İşleri Dairesi yetkilileriyle birçok kez görüştüğüne işaret eden Oktay, ilgili bakanlıktan bir kolej binası projesi hazırlatmasını talep ederek, kaynak için öneriler sunduklarını kaydetti. Teoman Oktay, Vakıflar ve Din İşleri Dairesi’nden de, kolej binası inşaatına Yeni İskele Koleji örneğinde olduğu gibi katkı sağlanmasının istendiğini belirtti.

Neticede Milli Eğitim Bakanlığı’nın koordinesinde, Lefke İlçesine binasıyla bağımsız bir Maarif Koleji kazandırılmasını talep ettiklerini ifade eden Oktay, “Israrlı taleplerimiz ve önerilerimizin şimdiye kadar hayata geçirilmemesi nedeniyle bugün gelinen noktada sorunu konteyner sınıflarla çözme gündeme getirilmiştir” ifadelerini kullandı.

“Lefke Gazi Lisesi’nin 1960 yılı öncesindeki istimlaklar nedeniyle Lefke Maarif Koleji’ni de inşa edecek geniş inşaat alanı vardır ve kolej binamız Lefke Gazi Lisesi’nden ayrı olarak inşa edilebilir” diyen Teoman Oktay, şunları kaydetti:

“Bizler Lefke Sivil Toplum Örgütleri olarak kolejimizin Konteyner Kolej olmasına kesinlikle karşıyız. KKTC’nin Lefke dışındaki beş ilçesinde açılan Kolejlerin hiçbiri Konteyner Kolej değildir. Lefke Maarif Koleji’nin de Konteyner Kolej olmasına asla ve asla razı değiliz.”

Platform Koordinatörü Oktay, zaman kaybetmeden, kolej binasının temelinin atılmasını istedi.