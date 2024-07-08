Sıcak hava etkili olacak

Hava sıcaklığı hafta boyunca 38-41 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 9-15 Temmuz arasındaki süreye ilişkin hava tahmini raporuna göre bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın açık ve az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu; çarşamba, perşembe ve cuma günleri az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu; cumartesi ve pazar günleri ise açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 38-41 derece, sahillerde 34-37 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

