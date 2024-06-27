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Kayıp şehide 60 yıl sonra cenaze töreni

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Rumlar tarafından 12 Mayıs 1964 tarihinde şehit edilen ve Trulli Larnaka’da yapılan kazı çalışmaları sonucunda kimlik tespiti tamamlanan Eşref Salih’in naaşı dün askeri törenle Tuzla mezarlığına defnedildi

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Kayıp şehide 60 yıl sonra cenaze töreni
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12 Mayıs 1964 tarihinde şehit edilen ve Trulli Larnaka’da yapılan kazı çalışmaları sonucunda kimlik tespiti tamamlanan Eşref Salih’in naaşı Tuzla Mezarlığı’na askeri tören ile defnedildi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması ile başlayan törende, şehit için saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Eşref Salih’in tabutuna sarılı Türk ve KKTC bayrakları Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından  Salih’in yakınına teslim edildi.
Tören, Din İşleri Başkanlığı  Gazimağusa Sorumlusu Faruk Seçkin tarafından Kuran-ı Kerim okunması ve defin işlemi ile tamamlandı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada, törenin devlet töreni olduğuna dikkat çekerek, 60 yıl önce şehit düşmüş Eşref Salih için son görevin yerine getirildiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Tatar:”60 yıl geçmiş olabilir ama o bizim yüreğimizdedir. O bizim gönlümüzdedir. O bu topraklar için şehit düşmüştür. O Rum-Yunan mezaliminin Kıbrıs’ı Yunainstan’a bağlamak için Kıbrıs Türk halkına acımasız saldırıları neticesinde şehit düşen masum bir insanımızdır.” dedi.
“Eşref Salih’e rahmet dileyen Tatar, “Devlet gereğini yapmıştır. 60 yıl almıştır ama bulmuştur.” dedi.
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