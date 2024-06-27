Her türlü engele rağmen başarmak: Altak ailesi

İsias Otel'in enkazında hayatını kaybeden Şampiyon Melek Mehmet Arif Altak’ın ablası Meliha Altak, Namık Kemal Lisesi'ni birincilikle bitirdi. Mezuniyet töreninde kardeşini unutmayan Meliha Altak, konuşmasında herkesi duygulandırdı

6 Şubat depreminde İsas Otel'de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler'den biri olan Mehmet Arif Altak'ın ablası Meliha, Namık Kemal Lisesi'nden okul birincisi olarak mezun oldu.Meliha Altak, mezuniyet konuşmasında kardeşi Mehmet Arif Altak'ı duygusal bir şekilde andıAltak kardeşini andığı konuşmasında doğum gününü şu duygulu sözlerle kutladı:"Arif'im; yıldız kayması şanstır derler. Bundan 15 yıl önce bir yıldız kaydı ve hayattaki en büyük şansım olan sen dünyaya geldin. Doğum günün kutlu olsun ablacım..."Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kıdemli Eski Yargıç Tacan Reynar ise şu ifadelerini kullandı:HER TÜRLÜ ENGELE RAĞMEN BAŞARMAK: ALTAK AİLESİAltak ailesi 6 Şubat depreminde küçük Arif'i İsias Otel'de kaybettiler.Deprem olduğunda ve çocukları enkaz altında bulunduğu bir esnada, bu ülkenin köhne yasaları ve düzeni yüzünden, 20 yıldır yaşadıkları bu ada yarısında 8 gün ikamet izinsiz oldukları gerekçesiyle 6 AY Merkezi Cezaevi'nde tutuklu bırakıldılar.ANNE-BABA olarak tutukluydular.Onlar tutukluyken, küçük Arif ve ablası Meliha evde annesiz-babasız onların yolunu gözlediler.Küçük Arif çok sevdiği sporun peşinden Adıyaman'a giderken, Meliha okuluna sarıldı.Ve hiç bırakmadı.Ailesine, annesine ve babasına yaşatılanları yüklendi.Küçük kardeşini uğurlarken direndi.Ve bugün işte o dünyalar güzeli genç insan bu ülkede hâlen başarmanın önünde hiçbir engelin olamayacağını gösterdi.En zor zamanlarda, direnerek, yılmayarak ve vazgeçmeyerek...Şampiyon Melek Arif'in ablası benim de okulum olan Namık Kemal Lisesi'nden OKUL BİRİNCİSİ olarak mezun oldu!9.85 derecesiyle hem de...Daha fazla ne söylenebilir ki...Bu ülkede hâlen tutunma kavgası veren, böyle evlat yetiştiren anne ve babasına helal olsun !Tebrikler ve yolun açık olsun Meliha!