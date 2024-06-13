İsias Otel davasının 3'üncü duruşmasında mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek, davayı 22 Ekim 2024'e erteledi. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Karakaya,"72 canımızı bizlerden koparan katillerin peşinde olacağız. Biz nefes alamıyorsak onlar da bunun cezasını en ağır şekilde ödemelidirler” dedi



Tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt, Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına; diğer 8 sanığın ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Hakkında soruşturma izni çıkarılan kamu görevlilerinin dosyalarının akıbeti öğrenilecek.

Bir sonraki duruşma 22 Ekim’de saat 10.00'da yapılacak.

İsias Otel davasında ara kararların açıklanmasının ardından Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya basın açıklaması yaparak, kararı değerlendirdi.

Hasan Esendağlı, mahkemenin ara kararları açıklayarak, tutuklu sanıkların, tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıkların ise adli kontrollerinin devamına karar verdiğini söyledi.

Bilirkişi raporu dosyaya girmediği için mahkemenin raporun beklenmesine karar verdiğini ifade eden Esendağlı, bilirkişi raporunun hayati öneme haiz olduğunu vurguladı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ise, mahkemede katil olmadığını söyleyen Ahmet Bozkurt’a seslenerek, şunları söyledi:

“Evet, katilsiniz. 22 Ekim’de 9 Eylül Üniversitesi’nin raporlarıyla her şeyi size göstereceğiz. Masum değilsin Ahmet Bozkurt. Kamu görevlilerinden herkes de en ağır cezayı alacaktır. İstediğiniz kadar yalan söyleyin hiç bir işe yaramayacak. 72 canı öldürdünüz hepiniz cezanızı çekeceksiniz.”

CHP’li bazı milletvekilleri de mahkemeye gelerek, ailelere destek belirtti.

AİLELER MAHKEME ÖNCESİ TOPLANDI

Öte yandan Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde, Adıyaman İsas Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve tur rehberleri ile 10 yaralının aileleri dün sabah dava öncesinde mahkeme önünde toplandı. Aileler, bir önceki davalarda olduğu gibi, depremde kaybettikleri canlarının resimlerini girişe sıraladı ve pankartlar açtı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve Rehberler İçin Adalet Platformu adına basın açıklamasını yapan Ruşen Yücesoylu Karakaya,, “Kim olduğu belli olan bu katiller, yarattıkları bu usulsüz yapıda 72 canımızı bizlerden kopardı! Şampiyon Meleklerimizin, rehber arkadaşlarımızın adaleti sağlanacak, onları bizlerden koparan bu katillerin peşinde olacağız.” dedi.

Bu davanın sonunda

Karakaya, “Biz nefes alamıyorsak onlar da bunun cezasını en ağır şekilde ödemelidirler” şeklinde konuştu.

İkinci dava sonrası okunan ara kararlarla mahkeme tarafından talep edileceği duyurulan yeni teknik rapor için mahkemenin, 9 Eylül Üniversitesi’nden rapor istediğini hatırlatan Karakaya, aradan geçen yaklaşık bir aylık sürede söz konusu raporun henüz dava dosyasına eklenmediğine işaret etti.

Karakaya, “Bu konuda biz ailelerin tek beklentisi bundan önceki tüm teknik raporlarda ortaya konulan gerçeklerin fazlasıyla raporlanması ve bir sonraki duruşmada mahkeme heyetinin vereceği nihai kararlara yol göstermesidir.” şeklinde konuştu.

Ruşen Karakaya, dava sürecinin başladığı ilk günden itibaren ailelerin temel taleplerinden bir tanesinin de savcılık iddianamesinde adı geçen kamu görevlilerinin dava dosyasına dahil edilmesi olduğunu anımsattı.

Karakaya, Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu’nun bu konuda geçtiğimiz günlerde aldığı bir kararla, toplam 4 kamu görevlisi için soruşturma izni verdiğini söyledi. Karakaya, 2 ayrı izne tabi olmayan sorumluyla ilgili gerekli işlemlerin yapılması için gereken adımların atıldığını hatırlattı.

“Bu karar bizlerin bir nebze de olsa içini rahatlattı” diyen Karakaya, gelinen noktada soruşturmanın bir an önce tamamlanması ve bu kişilerin de yargılanmalarına başlanılması gerektiğini vurguladı.

İsias Otel davasının üçüncü duruşması dün yapıldı. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen dava saat 10.00’da başladı. Mahkeme saat 13.00’te toplanarak ara karalarını açıkladı.Tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt, Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına; diğer 8 sanığın ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verildi.Hakkında soruşturma izni çıkarılan kamu görevlilerinin dosyalarının akıbeti öğrenilecek.Bir sonraki duruşma 22 Ekim’de saat 10.00'da yapılacak.İsias Otel davasında ara kararların açıklanmasının ardından Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya basın açıklaması yaparak, kararı değerlendirdi.Hasan Esendağlı, mahkemenin ara kararları açıklayarak, tutuklu sanıkların, tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıkların ise adli kontrollerinin devamına karar verdiğini söyledi.Bilirkişi raporu dosyaya girmediği için mahkemenin raporun beklenmesine karar verdiğini ifade eden Esendağlı, bilirkişi raporunun hayati öneme haiz olduğunu vurguladı.Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ise, mahkemede katil olmadığını söyleyen Ahmet Bozkurt’a seslenerek, şunları söyledi:“Evet, katilsiniz. 22 Ekim’de 9 Eylül Üniversitesi’nin raporlarıyla her şeyi size göstereceğiz. Masum değilsin Ahmet Bozkurt. Kamu görevlilerinden herkes de en ağır cezayı alacaktır. İstediğiniz kadar yalan söyleyin hiç bir işe yaramayacak. 72 canı öldürdünüz hepiniz cezanızı çekeceksiniz.”CHP’li bazı milletvekilleri de mahkemeye gelerek, ailelere destek belirtti.AİLELER MAHKEME ÖNCESİ TOPLANDIÖte yandan Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde, Adıyaman İsas Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve tur rehberleri ile 10 yaralının aileleri dün sabah dava öncesinde mahkeme önünde toplandı. Aileler, bir önceki davalarda olduğu gibi, depremde kaybettikleri canlarının resimlerini girişe sıraladı ve pankartlar açtı.Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve Rehberler İçin Adalet Platformu adına basın açıklamasını yapan Ruşen Yücesoylu Karakaya,, “Kim olduğu belli olan bu katiller, yarattıkları bu usulsüz yapıda 72 canımızı bizlerden kopardı! Şampiyon Meleklerimizin, rehber arkadaşlarımızın adaleti sağlanacak, onları bizlerden koparan bu katillerin peşinde olacağız.” dedi.Bu davanın sonunda Türk ceza hukuku için emsal kararlar üretileceğine olan inançlarının tam olduğunu söyleyen Karakaya, suçluların olası kast suçuyla itham edilmesi gerektiğini vurguladı. Karakaya, “Biz nefes alamıyorsak onlar da bunun cezasını en ağır şekilde ödemelidirler” şeklinde konuştu.İkinci dava sonrası okunan ara kararlarla mahkeme tarafından talep edileceği duyurulan yeni teknik rapor için mahkemenin, 9 Eylül Üniversitesi’nden rapor istediğini hatırlatan Karakaya, aradan geçen yaklaşık bir aylık sürede söz konusu raporun henüz dava dosyasına eklenmediğine işaret etti.Karakaya, “Bu konuda biz ailelerin tek beklentisi bundan önceki tüm teknik raporlarda ortaya konulan gerçeklerin fazlasıyla raporlanması ve bir sonraki duruşmada mahkeme heyetinin vereceği nihai kararlara yol göstermesidir.” şeklinde konuştu.Ruşen Karakaya, dava sürecinin başladığı ilk günden itibaren ailelerin temel taleplerinden bir tanesinin de savcılık iddianamesinde adı geçen kamu görevlilerinin dava dosyasına dahil edilmesi olduğunu anımsattı.Karakaya, Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu’nun bu konuda geçtiğimiz günlerde aldığı bir kararla, toplam 4 kamu görevlisi için soruşturma izni verdiğini söyledi. Karakaya, 2 ayrı izne tabi olmayan sorumluyla ilgili gerekli işlemlerin yapılması için gereken adımların atıldığını hatırlattı.“Bu karar bizlerin bir nebze de olsa içini rahatlattı” diyen Karakaya, gelinen noktada soruşturmanın bir an önce tamamlanması ve bu kişilerin de yargılanmalarına başlanılması gerektiğini vurguladı.