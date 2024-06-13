İsias Otel sahibi, sanık Ahmet Bozkurt, "Ben bu kadar sağlam otel yaptım, katil değilim. Yargılanmadan kaçma durumum yok. 20 Temmuz 1974’te savaşa katılmak için meydana gittim. Ben kaçacak olsam savaştan kaçardım" dedi

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülmeye devam eden İsias Otel davasının üçüncü duruşmasında konuşan İsias Otel sahibi, sanık Ahmet Bozkurt, suçlamaları reddederek, kendisinin katil olmadığını, otel sahibi olduğunu söyledi.

Depremde en çok hasarı Adıyaman ve Hatay’ın gördüğünü ifade eden Bozkurt, mal sahibi olarak binasını en iyi şekilde inşa ettirdiğini kaydetti. Bozkurt, binanın 13 katın yükünü taşıyacak şekilde yapıldığını söyledi.

Ahmet Bozkurt, kendisi aleyhine getirilen tüm suçlamaları reddettiğini söyledi. “Ben katil değilim, otel sahibiyim” diye kendini savunan Bozkurt, 11 ili etkileyen bir depremin meydana geldiğini ve bu depremde 850 bin konutun yok olduğunu, kendi inşa ettiği otelin de yıkıldığını söyledi.

Hiçbir masraftan kaçınmayarak 13 kat yükünü taşıyacak bina projesi ve statiğin hazırlandığını iddia eden Bozkurt, 26 kolonun “13 katın yükünü taşıyacak sağlamlıkta” olduğunu iddia etti.

Otelin zayıf olmadığını, oteli en güzel şekilde yaptırdığını savunan Bozkurt, “Ben bu kadar sağlam otel yaptım ama bana katil diyorlar” dedi.

Kıbrıs Barış Harekatına katıldığını söyleyen Bozkurt, “Yargılanmadan kaçma durumum yok… Bunu ilk kez açıklıyorum. Ben savaşa katılmak için davet aldım. 20 Temmuz 1974’te evlendim. O gün benim tertiplerim ve ben askere çağrıldık. Ben kefenimi boynuma takarak savaşa katılmak için meydana gittim. O meydan mahşer günü gibiydi… Otobüslere bindirildik Mersin’e gittik. Ben kaçacak olsam savaştan kaçardım" dedi.



