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Bu acıya yürek dayanmaz

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Kıbrıs'ta çalışan 25 yaşındaki oğlu Berkay'ın dün intihar ettiği haberiyle büyük acı yaşayan Türkiye'deki baba Halil Yayla, haberi aldıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

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Bu acıya yürek dayanmaz
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Girne’de dün sabah saat 02.00 sıralarında 25 yaşındaki Berkay Yayla intihar etti.

Berkay Yayla'nın vefatının ardından, babası Halil Yayla’nın kalbi, oğlunun acı haberine dayanamadı.
Halil Yayla, oğlu Berkay'ın vefat haberini almasının ardından Türkiye'de kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.
 
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