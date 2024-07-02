Bu acıya yürek dayanmaz

Girne’de dün sabah saat 02.00 sıralarında 25 yaşındaki Berkay Yayla intihar etti.
Berkay Yayla'nın vefatının ardından, babası Halil Yayla’nın kalbi, oğlunun acı haberine dayanamadı.
Halil Yayla, oğlu Berkay'ın vefat haberini almasının ardından Türkiye'de kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.
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