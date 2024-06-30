Kamu-Sen'de başkan yeniden Metin Atan

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası'nın (Kamusen) 29. Olağan Genel Kurulu yapıldı; Metin Atan yeniden başkanlığa seçildi.

Kamusen'den verilen bilgiye göre, Concorde Otel’de yer alan toplantıya CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Hak - İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, bazı sendika temsilcileri ile üyeler katıldı.

-Atan

Kamusen Başkanı Metin Atan açılış konuşmasında 49 yılı aşkın bir mazisi olan Kamusen'in çalışanların haklarını korumak ve ülke şartlarına göre daha ileriye götürmek için çalıştığını kaydetti. Atan, Kamusen'in KKTC’nin varlığının korunmasını ilke edindiğini ve aynı yolda devam edeceğini de ifade etti.

Ülkede "önlenemez kayıt dışılık, adli olaylar, vergi adaletsizliği, arsaların yabancı uyruklulara satılması" gibi sorunlar bulunduğunu ileri süren ve bunların halkı zor duruma soktuğunu belirten Atan, bu olaylara sessiz kalmayacaklarını kaydetti.

-Arslan

Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan ise Kamusen ile Hak –İş Federasyonu arasındaki iş birliğinin gün geçtikçe daha da güçlendiğini kaydetti. Arslan, çalışma hayatında verdiği mücadele yanında Hak-İş'in bölgedeki mağdur ve mazlumlara karşı da duyarsız kalmadığını, kalmayacağını belirtti.

KKTC'ye uygulanan izolasyonların kaldırılması gerektiğini kaydeden Arslan, federal çözüm denemelerinin de bir kenara bırakılması ve KKTC’nin tüm dünya tarafından tanınacağı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Arslan, Kamusen’i uluslararası sendikalaşmada etkin bir konuma getirmek için mücadele etmeye devam edeceklerini de kaydetti.

Konuşmalardan sonra, Faaliyet Raporu ve Mali Rapor okundu; Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu organlarının seçimi yapıldı.

