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Gaziverenliler, hasarlı köprü korkuluklarının tamirini istiyor

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Gaziverenliler, korkulukları hasarlı olduğu için güvenlik sorunu bulunan anayoldaki köprünün acilen tamir edilmesini istiyor

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Gaziverenliler, hasarlı köprü korkuluklarının tamirini istiyor
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Gaziveren Muhtarı Zekiye Akarsular, köyün batısındaki Gaziveren-Lefke anayolu üzerindeki köprünün durumuna dikkat çekti ve vatandaşların emniyeti açısından bunun bir an önce tamir edilmesi gerektiğini vurguladı.

Akarsular yaptığı yazılı açıklamada, daha yakın zamanda meydana gelen kazada, köprünün kenarlarındaki yeterli koruma engel olmamasından dolayı bir aracın metrelerce yüksekten dereye düştüğünü ve bir kişinin şans eseri ölümden döndüğünü belirterek, şöyle devam etti:

“Lefkoşa ve Güzelyurt Karayolları yetkilileriyle konuşup görüşüyoruz. Konuyu Ulaştırma Bakanımız Sayın Erhan Arıklı’ya da ilettik. Hatta kendisi köprünün uzatılıp genişletileceği bir proje hazırlığında olduklarını belirtti. Buna çok memnun olduk. Ancak Sayın Bakan ve diğer yetkililerden ricamız söz konusu proje hayata geçirilinceye kadar köprünün kenarlıklarının acil olarak tamir edilmesi ve yol emniyetinin sağlanmasıdır. Birçok kazaya ve araçların dereye uçmasına neden olan bu yer bir an önce elden geçirilmeli ve tamiratı yapılmalıdır.”

Akarsular, genişletme projesinin hayata geçmesinin zaman alacağını ancak tamiratın çok daha erken bir zamanda, devlet için cüzi bir harcamayla gerçekleşebileceğini ve bunun bir felaketi önlemek için elzem olduğunu vurguladı.

Akarsular, “Bizler Gaziveren Muhtarı ve azalar olarak başka canların yanmaması için söz değil icraat istiyoruz” dedi.

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