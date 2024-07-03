İtalyan hırsız cep telefonu çaldı

Lefkoşa’da bir mağazaya giden 65 yaşındaki İtalya uyruklu Giancarlo Grassi, işyerinde satışa sunulan 13 bin 400 TL değerindeki cep telefonunu çaldı, iki gün sonra aynı işyerine gidince yakalandı

Lefkoşa’da bir mağazaya geçen cumartesi günü saat 15.30'da müşteri olarak giden 65 yaşındaki İtalya uyruklu Giancarlo Grassi, işyeri içerisinde satışa sunulan 13 bin 400 TL değerindeki bir adet cep telefonunu çaldı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada Giancarlo Grassi tutuklandı.Grassi dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 29 Haziran 2024 tarihinde saat 15:30'da Lefkoşa'da Girne caddesi üzerinde bulunan bir işyeri içerisinden değeri 13 bin 400 TL olan Samsung Galaxy A54 marka cep telefonu çaldığını söyledi.

Polis, şikayetin 30 Haziran’da yapıldığını, iş yerinden temin edilen kamera görüntülerinde zanlının cep telefonunu sirkat edip iş yerinden çıkış yaptığının görüldüğünü açıkladı.

Polis, zanlının 1 Temmuz 2024 tarihinde aynı iş yerine gittiği sırada iş yeri çalışanları tarafından tespit edilip polise bilgi verilmesi üzerine olay yerinden alınıp şubeye celp edildiğini belirtti.

Polis, zanlının üzerinin arandığını ancak telefonun bulunmadığını belirtti.

Polis, yapılan giriş-çıkış kontrolünde zanlının 29 Haziran’da Güney Kıbrıs’a geçtiğinin tespit edildiğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, telefonun halen bulunmadığını kaydeden polis, 3 gün süre istedi.

Zanlının avukatı ise müvekkilin bir hastalığı olduğunu, ilaçlarının temin edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep etti.

Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

