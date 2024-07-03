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Eve yeni kiracıları uyarmak için gitmiş!

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Gönyeli’de Dr. Şerife Özhuy’un evine izinsiz giren ve hırsızlık olayının şüphelisi olan Mısır uyruklu zanlı, 700 sterlin alacağı olduğunu, ev sahibinin vermediğini iddia etti, eskiden kaldığı eve ise yeni kiracıları uyarmak için gittiğini söyledi

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Eve yeni kiracıları uyarmak için gitmiş!
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Gönyeli’de sakin Dr. Şerife Özhuy’un evine izinsiz girerek, mülke tecavüz suçu işleyen, ayrıca hırsızlık olayının şüphelisi olan Mısır uyruklu Bdalla Mohamed Moustafa Ahmed Aldessouki dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Polis,  02.05.2024-03.05.2024 tarihleri saat 18.00-09.00 saatleri arasında Gönyeli’de Şerife Özhuy’a ait zemin kat olan apartmanın giriş bölümüne açılan tuvalet penceresinden daireye giriş yapıldığını, 5 bin TL değerindeki televizyonunun çalındığını, yatak odası penceresinden sineklik telinin koparılarak, çıkış yapıldığını belirtti.
Polis, 29.06.2024 tarihinde saat 15.30’da yine Şerife Özhuy’a ait apartman dairesine girildiğini söyledi.
Polis, Özhuy’un şikayeti üzerine 29.06.2024 tarihinde zanlının şüpheli görülerek, Gönyeli’de tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.
Polis, zanlının Özhuy’un eski kiracısı olduğunu, geçen Mayıs ayında evden çıktığını belirtti. Polis, mayıs ayında Özhuy’un evinden çalınan televizyonla ilgili kimin çaldığına dair henüz bir tespit olmadığını, zanlının bu aşamada sadece şüpheli olduğunu belirtti. Polis, 29 Haziran’da meydana gelen mülke tecavüz suçunu zanlının işlediğine dair kesin kanıt olduğunu, zanlının ifadesinde 700 sterlin alacağı olduğunu, ev sahibinin vermediğini iddia ettiğini söyledi. Polis, zanlının eskiden kaldığı eve ise eğer varsa yeni kiracıları uyarmak için gittiğini iddia ettiğini açıkladı.
Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, ülkede öğrenci izniyle bulunduğunu ifade ederek, teminat talep etti.
Yargıç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve haftada 3 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 
 
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