İskele’ye yeni okul için ilk temel atıldı

"Bir Okul da Sen Yap Projesi” kapsamında İskele’de Döveç Grup tarafından inşa edilecek Muharrem Döveç Ortaokulu’nun temeli atıldı. 7 bin 500 metrekare kapalı alana ve 700 öğrenci kapasitesine sahip olacak olan okulda 10 bin metrekarelik yeşil alan, basketbol, voleybol, tenis ve futbol sahaları yer alacak

“Bir Okul da Sen Yap Projesi” çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Döveç Grup arasında imzalanan protokol kapsamında İskele’de inşa edilecek Muharrem Döveç Ortaokulu’nun temeli, dün düzenlenen törenle atıldı.

Okul yaklaşık 43 bin metrekare arazi üzerinde kurulacak ve 7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak. Yeni ortaokul, 24 derslik, 2 bilgisayar laboratuvarı, 2 fen bilimleri laboratuvarı, 2 teknoloji tasarım odası, müzik odası, spor odası, kütüphane, idari odalar, öğretmenler odası, spor salonu ve konferans salonundan oluşacak.

700 öğrenci kapasiteli okulda, koşu ve yürüyüş parkuru, 10 bin metrekarelik yeşil alan, basketbol, voleybol, tenis ve futbol sahaları yer alacak.

Kafeterya binası ise yemekhaneye dönüştürülebilecek şekilde tasarlandı.

Temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, okulun fevkalade önemli olduğunu, okulda nelerin öğretildiğinin de son derece önemli olduğunu vurguladı. Töre, ortaokullu yılarda çocuklara KKTC sevgisini, vatan sevgisini, bayrak sevgisini, Türk milleti sevgisini mutlaka öğretmek gerektiğini kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel de, 6 Şubat’taki depremden sonra okullarda ve kamu binalarında deprem riski analizleri başlattıklarını belirtti. Üstel, 2024 yılı içerisinde 63 okulu güçlendireceklerini, çocukların güvenli ortamlarda eğitim almalarını sağlayacaklarını, bunun asli görevleri olduğunu, bundan geri dönüş olmadığını vurguladı.

Üstel, halkın bağışladığı, vergilerden topladıkları yaklaşık 500 milyon TL tutarındaki parayı da okullar için harcayacaklarını, toplamda okullara 1,5 milyar TL harcama yapmayı hedeflediklerini belirtti. Başbakan Üstel, “Hepsini 2024 yılında birer birer yola koyacağız” dedi.

Üstel, gelinen noktada özel sektör-hükümet iş birliğinde 13’üncü okulun temelini attıklarını, 7 okulun bitirildiğini, 8’incinin temelini attıklarını geri kalanların proje çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, onların da en geç yıl sonuna kadar temelini atmayı hedeflediklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuşmasında, ülkede 4 yıldır sürdürülen okulların yapılanması, iyileştirilmesi noktasında Muharrem Döveç Ortaokulu’nun özel sektörün yaptığı 8’inci, devletin kazandırdığı 18’inci okul olduğunu kaydetti.

4 okulun da ihale sürecinde olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu 4 yılda 18 okul zannederim KKTC tarihinde hiç olmadı.” dedi.

Çavuşoğlu, İskele’de gelinen aşamada okul ihtiyacı doğduğunu, Bekirpaşa Lisesi ile İskele Evkaf TMK’nın da ihtiyacı karşılamaz noktaya geldiğini, İskele’nin çok acil bir de meslek lisesine ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Yakın bir gelecekte birçok açılış yapacaklarını, temel atacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, 10-15 gün içerisinde Yeniboğaziçi’ndeki okulu da açacaklarını bildirdi.

Döveç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Döveç de, Döveç ailesi olarak bir hayali gerçekleştirmiş olmaktan büyük heyecan ve onur duyduklarını ifade etti.

Burçin Döveç, Milli Eğitim Bakanlığı inisiyatifinde başlatılan “Bir Okul da Sen Yap” kampanyası kapsamında Döveç ailesi olarak uzun yıllardır hayalini kurdukları, şirketin kurucusu Muharrem Döveç’in ismini taşıyacak okul projesini gerçeğe dönüştürmenin ilk adımını atıyor olmanın büyük mutluluğunu duyduklarını kaydetti.

Döveç, okulda Şampiyon Melekler’in adını yaşatacak, birçok kültürel ve sanatsal etkinliğin düzenleneceği çok amaçlı çok amaçlı salonun da yer alacağını ifade etti.

Burçin Döveç, modern mimariye sahip olacak Muharrem Döveç Ortaokulu’nun, şirketin kurucusu ve babası Muharrem Döveç’in anısını yaşatmak üzere Döveç Construction’un kendi öz kaynaklarıyla inşa edilerek, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kullanımına devredileceğini söyledi.

