Tatar’a Konya’da da fahri doktora

Bilecik’te önceki gün Şeyh Edebali Üniversitesi’nde fahri doktora takdim edilen Cumhurbaşkanı Tatar, dün de TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları’na katıldı, Konya Selçuk Üniversitesi’nden de fahri doktora aldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Konya’daydı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tatar, Yılmaz ile birlikte 7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları açılışına katıldı.Konya Sanayi Odası tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde düzenlenen buluşmalarda, KKTC’nin 40. yılı kutlandı, şehitler rahmetle, gaziler minnetle anıldı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları’nda konuşma yaptı.Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde yer alan etkinlikte, Cevdet Yılmaz ile birlikte yer almaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılında daha da güçlenmesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de bölgesinde güçlü bir Türk devleti olarak yer almaya devam edeceğini, konumunu daha da güçlendireceğine vurgu yaptı.Kıbrıs Barış Harekatı ile milli irade ve savunmaya büyük önem verilmeye başlandığını ifade eden Tatar, yaşanan süreçleri anımsattı, milli savunma sanayiindeki gelişmeyi gururla takip ettiklerini söyledi.KKTC’nin de bu sistemin bir parçası olabileceğini ve bu konuda çağrı yaptığını ifade eden Tatar, KKTC’nin de milli ve ulusal çıkarları koruyup, devleti daha da güçlendirecek, milli eko sistemin bir parçası olarak güçlü bir şekilde geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceklerine inanç belirtti.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, açılışta yaptığı konuşmada, KKTC’deki birçok vatandaşın kökeninin Konya’ya dayandığını o nedenle Tatar’ın ev sahibi olduğunu söyledi.Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını geride bıraktığını ve yeni yüzyılına adım attığına, KKTC’nin de 40. yaşını kutladığına işaret ederek, yeni dönemde bölgedeki gelişimin birlikte çalışarak süreceğini vurguladı.Konuşmaların ardından Yılmaz tarafından Tatar’a hediye takdim edildi, ardından kurdele kesildi ve buluşmaların açılışı yapıldı. Yılmaz açılış kurdelesini keserken, Cumhurbaşkanı Tatar’ın çağrısına cevap verdi ve aynı adımların gelecek dönemde KKTC’de de atılması temennisini ifade etti.Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, dün Konya Selçuk Üniversitesi’de fahri doktora takdim edildi.Selçuk Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Törenine katılan Cumhurbaşkanı Tatar, burada “Güncel Sorunlar Işığında Kıbrıs ve Geleceği” konulu ilk dersi de verdi.Tatar dün gece ise ülkeye döndü.