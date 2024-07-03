banner913
banner932
Türkiye çeyrek finalde
Türkiye çeyrek finalde
32 0
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
27 0
 
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
36 0
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
54 0
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
35 0
Karavezirler, güven tazeledi
Karavezirler, güven tazeledi
33 0
Değirmenlik-Girne ana yolunda ve Lefkoşa’da trafik kazaları… Bir kişi yaralandı
Değirmenlik-Girne ana yolunda ve Lefkoşa’da trafik kazaları… Bir kişi yaralandı
53 0
banner1032

İskele ve Yedidalga’da trafik kazası

banner1020

2 yaralı

banner974
İskele ve Yedidalga’da trafik kazası
banner971
İskele –Karpaz anayolu ile Yedidalga’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İskele-Karpaz Anayolu üzerinde dün 19.00 sıralarında Mücahitler Çemberi mevkiinde, Hasan Mevlit (E-82) yönetimindeki YB 605 plakalı salon araçla Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden ve çembere yaklaştığı için yavaşlamak zorunda kalan Saad Aamir (E-19) yönetimindeki UR 594 plakalı motosikletin arka kısmına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan UR 594 plakalı motosiklet, yolun solunda bulunan çelik bariyerlere de çarpıp durdu.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Aamir, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, sol bacağında kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından gözlem altına alındı.
 
-Yedidalga’da kaza…1 yaralı
 
Yedidalga’da bu sabah 03.00 sıralarında Ecevit Caddesi’nde, Fuat Karadayı (E-21) yönetimindeki PG 745 plakalı salon araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kuzey kısmında bulunan bordür taşlarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden PG 745 plakalı araç, bir evin bahçe tellerine de çarparak takla atıp tavanı üzerinde durdu.
Polis, kaza sonucu yaralanan yolcu Ayşegül Kargöz’ün (K-20), kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gözlem altında tutulduğunu bildirdi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.